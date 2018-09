Elizabeth (15) werd door haar verliefde leraar (50) 38 dagen lang ontvoerd, nu doet ze haar verhaal mvdb

21 september 2018

22u18

Bron: ABC News 1 De nu 17-jarige Elizabeth Thomas was in maart 2017 even groot nieuws in de VS nadat ze samen met haar verliefde leerkracht/ontvoerder Tad Cummins (50) wekenlang doorheen het land op de vlucht was. Nu anderhalf jaar later, vond ze de tijd rijp voor een tv-interview om haar eigen vehaal te doen. De leraar dreigde ermee zichzelf van kant te maken, indien ze zou proberen te ontsnappen, verklaarde ze aan zender ABC.

Thomas kreeg van jongs af aan les van haar ouders en belandde pas als adolescente voor het eerst op een openbare school in Culleoka in de zuidelijke staat Tennessee. Leraar Tad Cummins kreeg de opdracht haar bijles te geven. De man voelde zich snel aangetrokken tot de vijftienjarige.



Ouders

Hij misbruikte zijn rol als vertrouwenspersoon om het kwetsbare meisje uit te buiten. Na enkele bijlessen begon hij de scholiere te kussen. De leerlinge vond dat hij te ver ging en kreeg schrik. Ze hield het voorval voor haar ouders geheim. Ook bij haar vriendinnen kon Elizabeth niet terecht. De geslepen Cummins isoleerde haar meer en meer en had haar stilaan in zijn greep. Elizabeth overwoog om een psychotherapeut te consulteren, maar dat werd door de leraar afgeblokt. "Hij drukte me op het hart dat hij de enige was die met me inzat".

Cummins werd in januari 2017 door de schooldirectie berispt toen de kus aan het licht was gekomen. De schooldirectie verbood beiden nog in dezelfde ruimte te komen. Een maand later werden de twee weer samen in een klaslokaal gezien. Wanneer Cummins de plannen ontvouwde om er samen met haar van door te gaan, is niet bekend. Feit is dat ze op 13 maart 2017 wat kleren verzamelde en vrijwillig instapte in Cummins' auto. "Hij toonde meteen zijn vuurwapen en maakte duidelijk zichzelf van kant te maken indien ik plannen maakte om te vluchten". Iets wat hij in de weken daarna keer op keer bleef herhalen.

4.000 kilometer

De school ontsloeg de leerkracht formeel op 15 maart, een dag voordat de politie een Amber Alert-opsporingsbericht uit deed gaan. Ondanks een grote politie-inzet en een massa tips lukte de twee om 38 dagen lang uit de klauwen van de ordediensten te blijven. Cummins werd uiteindelijk gearresteerd in een boshut in het noorden van Californië, bijna 4.000 kilometer verwijderd van Culleoka. Thomas was in zijn bijzijn. Zelfs na zijn arrestatie trachtte hij het meisje te manipuleren. Ze moest op zijn vraag de politie duidelijk maken dat het om een vlucht van twee geliefden ging en niet om een ontvoering. "Ik moest zeggen dat hij mij probeerde te beschermen."

De scholiere stemde in met een tv-interview om enkele dingen uit te klaren. "De mensen denken dat ik op oudere mannen val, maar dat is niet het geval. Hij manipuleerde me en deed me denken dat hij de enige was die iets om me gaf." De leerlinge gaf zichzelf lange tijd de schuld van wat er gebeurd is, maar die kwellende gevoelens heeft ze niet langer. Hij is de enige schuldige, besluit ze. Cummins zelf, zit in voorarrest in afwachting van zijn proces later dit jaar.