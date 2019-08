Élisabeth (22 maanden) kreeg op restaurant wasmiddel in plaats van fruitsap en riskeert nu slokdarm te verliezen LH

05 augustus 2019

14u02

Bron: Belga, Ouest France 108 Een restaurant in het West-Franse stadje Pornic heeft een meisje van 22 maanden per ongeluk een wasmiddel in plaats van fruitsap dat haar ouders hadden besteld uitgeschonken. De kleine Élisabeth raakte zwaar verbrand en volgens haar vader dreigt ze haar slokdarm verliezen. Dat meldt de regionale krant Ouest France

De feiten vonden afgelopen donderdag plaats in La Fontaine aux Bretons, een restaurant in Pornic, een klein stadje in het West-Franse departement Loire-Atlantique. Het meisje braakte de vloeistof meteen uit, maar ze was toen al verbrand. De kleine Élisabeth werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in een kunstmatige coma wordt gehouden.

“Ik dacht dat het alcohol was, maar ik verbrandde mijn lippen, mijn vrouw slikte het bijna in”, zegt de vader aan de regionale krant Ouest France. Volgens hem ging het om een “industrieel vaatwasmiddel met bijtende soda”.

Opeenvolging van fouten

Een opeenvolging van fouten zou geleid hebben tot de tragische feiten. Een werknemer van het restaurant, dat wordt aangeraden door verschillende toeristische gidsen, zou het wasmiddel in een verkeerd bakje gegoten hebben en vervolgens zou een tweede werknemer het in de koelkast gezet hebben. Nog een andere collega dacht dat het fruitsap was en goot het in een glas voor het meisje.

Op Facebook plaatste het restaurant een mededeling waarin het zegt de gebeurtenissen te betreuren. La Fontaine aux Bretons gaf ook aan dat het volledig meewerkt met de politie. “We denken met ons heel hart aan het kindje en haar familie”, schreef het restaurant nog op Facebook.

De ouders van het meisje hebben een klacht ingediend tegen het restaurant. Het meisje ligt nog altijd op de afdeling intensieve zorgen voor kinderen, maar ze verkeert niet meer in levensgevaar. “Ze riskeert nog steeds haar slokdarm te verliezen”, zei haar vader nog.