Elisa werd verscheurd door honden, maar welk lot wacht haar eigen hond Curtis? "Hij probeerde haar te redden"

Bron: La Voix Du Nord, BFMTV, ANP 0 De zwangere vrouw die vorige week in een bosgebied tussen Parijs en de Belgische grens werd verscheurd door honden is geïdentificeerd als de 29-jarige Elisa Pilarski. Mogelijk werd Elisa het slachtoffer van honden die deelnamen aan een drijfjacht in het gebied, al ontkent de jachtclub met klem. Op het moment van de tragedie was Elisa in het bos haar eigen viervoeter Curtis aan het uitlaten. Er wordt nu gevreesd dat hij zal geëuthanaseerd worden, “ook al heeft hij niets met het bijtdrama te maken”. Er is een petitie opgestart om Curtis van de dood te redden.

De jonge Franse vrouw - tevens zes maanden zwanger - belde op die noodlottige zaterdag in paniek naar haar partner. Ze zei dat ze zich niet veilig voelde tijdens haar wandeling met Curtis in het Forêt de Retz (Aisne), er waren dreigende honden in de buurt. Eerder had Elisa online melding gemaakt over een ruzie met een man die een erg agressieve Mechelse herder onaangelijnd uitliet.

Geblaf

Toen haar partner ter plaatse snelde, was het al te laat. Hij trof Elisa levenloos aan, ze was doodgebeten. Uit de autopsie is gebleken dat Elisa stierf door verschillende hondenbeten in haar bovenste en onderste ledematen en haar hoofd. Ook nadat ze al overleden was, werd ze nog meermaals gebeten.



Curtis, de 2-jarige Amerikaanse Staffordshire Terrier van het slachtoffer, was op het moment van de tragedie dus bij haar. De viervoeter raakte zelf gewond - hij had onder meer bijtwonden in zijn kop - en lag naast zijn baasje te blaffen tot ze werd gevonden. In de buurt liepen verschillende jachthonden rond, op het eerste zicht waren die niet agressief.

Onderzoek

Curtis is intussen verzorgd door dierenartsen en werd in beslag genomen. Volgens Franse media is hij het onderwerp van onderzoek. Er wordt immers nog volop onderzocht welke honden concreet de dodelijke beten bij de vrouw hebben toegebracht. Van uiteindelijk 67 honden werden DNA-stalen afgenomen: de 62 honden van de jachtclub die op dat moment met 21 honden actief was in het bos, en de 5 honden van Elisa en haar partner.

Volgens de jagers hebben de honden van de drijfjacht zeker niet gebeten. In zo’n vijfhonderd jaar is er nog nooit iemand door een jachthond doodgebeten, beklemtonen ze. Bovendien vermoeden ze dat sterke hond Curtis zich moet hebben verdedigd tegen de aanvaller(s). Maar geen van de honden van hun drijfjacht vertoonde zaterdagavond enig spoor van een gevecht met een andere hond. Gezocht wordt nog naar de verdachte Mechelse herder.

“Hij is ook slachtoffer”

De familie van Elisa is ervan overtuigd dat “trouwe vriend” Curtis zelf onschuldig is en dat hij zijn baasje inderdaad heel waarschijnlijk zelfs nog probeerde te verdedigen.

“Hij zit nu alleen en verdrietig in een asiel”, klaagt de familie op Facebook aan. “We hopen op zijn snelle terugkeer of op zijn minst op een overplaatsing naar mensen die voor hem kunnen zorgen zoals het hoort na zo’n trauma. Curtis hield heel veel van zijn baasje, hij is ook een slachtoffer.”

Intussen werd een petitie om Curtis te redden opgestart, bijna 40.000 mensen hebben die al ondertekend. De hoop is dat Curtis geen spuitje zal krijgen. Ook de vriend van Elisa is er het hart van in dat de hond is weggenomen en mogelijk geëuthanaseerd wordt. “Ik haal je terug, Curtis. Ik beloof het je, ik hou zoveel van jou”, schreef hij op Facebook.

Elisa zelf was gespecialiseerd in hondentraining en had een passie voor hondensportwedstrijden. De resultaten van het DNA-onderzoek worden pas over dagen, misschien weken, verwacht.