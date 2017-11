Elijah (3) krijgt een croque-monsieur op school. Niet veel later overlijdt hij TK

Bron: ABC News 1 Twitter Elijah Silvera Wat een gewone vrijdag op de kleuterschool moest worden, ontaardde voor de familie Silvera vorige week in een ware nachtmerrie. Hun zoontje kreeg 's middags een croque-monsieur van de Seventh Avenue Center-school in Harlem (New York). Op zich geen probleem, maar in het geval van Elijah bleek het een dodelijke fout.

Exact een week geleden, op 3 november, stierf Elijah Silvera in het ziekenhuis na een jammerlijk ongeval. De jongen stond gekend met een zware zuivelallergie, maar kreeg tijdens de middagpauze op zijn school toch een gegrild broodje met kaas voorgeschoteld. De kleuter van amper drie stierf later aan de gevolgen van een anafylactische shock.

De vader van de kleuter wijst nu met een beschuldigende vinger naar de school van Elijah. Daar waren ze immers op de hoogte van de gevaarlijke allergie van zijn zoontje, en waren daar ook documenten van. "Ze hebben het juiste protocol niet gevolgd", aldus Thomas. "Het is echt niet moeilijk om om te gaan met een zuivelallergie. De dood van Elijah had vermeden kunnen worden."

Noodnummer bellen

Afgezien van het feit dat de kleuter nooit kaas had mogen krijgen, belde de school ook niet meteen de hulpdiensten toen hij de eerste tekenen van een allergische aanval vertoonde. In plaats daarvan belden ze zijn moeder Dina op, die haar zoon ophaalde en naar het ziekenhuis bracht. Daar overleed hij niet veel later op de spoeddienst.

De gebroken familie heeft intussen een GoFundMe-pagina opgericht, onder meer om de kosten van de begrafenis te dekken, maar ook om een onafhankelijke autopsie te kunnen betalen. "Op dit moment kunnen we niet bewijzen bij wie de schuld van Elijahs dood precies rust. Zowel de school als het ziekenhuis hebben protocollen die ze moeten volgen. We willen weten wie verantwoordelijk is voor zijn dood; we willen dat Elijah gerechtigheid krijgt." De campagne heeft al bijna het dubbele opgehaald dan voorzien, dus het ziet ernaar uit dat de autopsie zal kunnen doorgaan.

De vader wil ook duidelijk zijn: "De dood van Elijah had 100% vermeden kunnen worden. In de VS hebben 5,9 miljoen kinderen onder de 18 jaar last van een voedselallergie. Dat is één kind op 13, en ongeveer twee kinderen in elk klaslokaal. We kunnen en moeten meer doen om onze kinderen te beschermen op school."