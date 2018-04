Elianna (4) slikt wat zwembadwater in. Wat later vecht ze voor haar leven Karen Van Eyken

24 april 2018

16u40

Eigenlijk had Elianna Grace uit de Amerikaanse staat Florida een hele leuke dag in en rond het zwembad doorgebracht. Maar twee dagen later kreeg de kleuter koorts. Plots kon het meisje niet meer ademen en ze moest voor haar leven vechten. Oorzaak: Elianna had zwembadwater ingeslikt.

"Het gebeurde op 14 april", zo legde haar moeder Lacey Grace uit op Facebook. "Elianna was aan het spelen met een 'pool noodle' of zwembuis in het zwembad van haar grootmoeder. Ze blies hard langs de ene kant van de buis zodat het water langs de andere kant weer uit de buis stroomde. Net toen ze naar adem hapte, blies een andere zwemmer het water in de buis haar kant op, waarna het water recht in haar keel schoot", aldus Lacey.

Elianna moest vervolgens overgeven maar had voor de rest geen bijzondere symptomen. Tot twee dagen later toen ze koorts kreeg. In eerste instantie maakte haar moeder zich geen zorgen. "Kinderen krijgen nu eenmaal af en toe koorts, dat is normaal", zei Lacey.

Toch bleef het bewuste tafereel dat zich in het zwembad had afgespeeld door haar hoofd spoken. "Ik had eens het verhaal gelezen over een vader in Texas wiens zoon stierf nadat hij zwembadwater had binnengekregen", vertelde de ongeruste moeder. Het was het signaal voor Lacey om met haar dochter naar de spoedafdeling van het ziekenhuis te gaan.

Dat bleek de juiste keuze te zijn want daar werd vastgesteld dat Elianna 'aspiratiepneumonie' had. Het gaat om een longontsteking die ontstaat wanneer de patiënt vreemde stoffen heeft ingeademd. In dit geval waren de chemicaliën in het zwembadwater de oorzaak. Elianna kon niet meer alleen ademen. Het was een levensbedreigende toestand. Een stevige antibioticakuur moest redding brengen. En gelukkig deed de kuur haar werk.

Het gaat nu beter met Elianna. Ze heeft ondertussen het ziekenhuis mogen verlaten en herstelt thuis verder van haar hachelijke avontuur.

Lacey raadt andere ouders aan om onmiddellijk hulp te zoeken wanneer hun kinderen per ongeluk zwembadwater hebben ingeslikt. "Ik ga ook een dankbrief schrijven aan die papa in Texas. Dankzij het feit dat hij zijn tragische verhaal heeft verteld, leeft mijn dochter nog."