Elfjarig meisje zwanger na misbruik : 8 jaar cel voor vriend des huizes (61) die ontkent Zestiger heeft meisje mogelijk maandenlang misbruikt, celstraf valt minder zwaar uit dan was geëist bewerkt door: mvdb

15u41

Bron: ANP 3 ANP De rechtbank in Maastricht (Nederlands Limburg). Een 61-jarige man moet acht jaar de cel in voor het seksueel misbruiken van een elfjarig meisje uit Landgraaf (Nederlands Limburg) in 2016. Het meisje raakte zwanger van hem, waardoor het misbruik aan het licht kwam. Het misbruik gebeurde terwijl zij buiten bewustzijn was, omdat hij haar tevoren een sterk slaapmiddel had toegediend.

De man uit Brunssum (Nederlands Limburg) heeft altijd ontkend dat hij seks heeft gehad met het meisje. Maar de rechtbank in Maastricht vindt bewezen dat hij in ieder geval één keer seksueel is binnengedrongen. Dat gebeurde in de woning van de vader van het meisje, met wie hij bevriend was. Hij logeerde daar enige tijd.

Abortus

Uit DNA-onderzoek van de foetus is gebleken dat de Brunssumer de vader was. Het misbruik kwam aan het licht toen het meisje al enkele maanden zwanger bleek. De zwangerschap is beëindigd met een abortus. Ze had eerst geen idee dat ze zwanger was en van wie. Doordat het meisje door de man bedwelmd was, had ze niets van het misbruik gemerkt.

In de haren van het meisje zijn sporen van bewustzijnsverlagende middelen gevonden. Het Openbaar Ministerie (OM) ging ervan uit dat hij haar mogelijk maandenlang had misbruikt en had tien jaar celstraf geëist. Volgens de rechtbank heeft de man zeer planmatig en berekenend gehandeld om seks met het meisje te hebben.

Geen enkele verantwoordelijkheid

Ook rekent de rechtbank hem aan dat hij door zijn stellige ontkenning geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen. Zijn slachtoffertje en haar ouders hebben het zwaar.

De man moet ook een schadevergoeding aan het meisje en aan haar moeder betalen van in totaal 12.500 euro. Dat is een pak minder dan wat het meisje en de moeder hadden geëist. Zij vroegen een schadevergoeding van van respectievelijk 75.000 euro en 25.000 euro.