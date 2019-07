Elfjarig meisje stapt uit het leven na pesterijen op school: “Ook haar juf heeft boter op het hoofd” Sven Van Malderen

03 juli 2019

13u02

Bron: Le Parisien 24 Amper elf jaar... De beslissing van Evaëlle om een einde te maken aan haar leven zorgt voor een ware schokgolf in Frankrijk. Het meisje werd op school gepest door haar zogezegde ‘kameraden’, maar de ouders wijzen ook met een beschuldigende vinger naar een leerkracht. Om hun alarmsignaal voldoende kracht bij te zetten, delen ze nu hun verhaal.

Sébastien en Marie blijven met een heleboel vragen achter. De voortekenen waren er nochtans: in februari had het koppel uit Herblay (Val-d’Oise) al klacht ingediend wegens zware pesterijen op school. Hun dochter kreeg de nodige beledigingen te slikken, soms moest ze ook fysiek klappen incasseren.

Evaëlle verhuisde naar een nieuwe school, maar de intimidaties bleven haar achtervolgen. Tot ze er bijna twee weken geleden genoeg van had. Vrienden en familieleden nemen vandaag definitief afscheid van haar op het kerkhof Père-Lachaise in Parijs.

“Behandeld als zottin”

De ouders hebben intussen een tweede klacht ingediend. “We willen niet te veel zeggen om het onderzoek niet te verstoren, maar het is intussen duidelijk dat niet enkel de leerlingen in de fout gegaan zijn”, duidt Marie.

“Een van de juffen heeft de aanzet tot die pesterijen gegeven”, getuigt een vriendinnetje. “Ze behandelde haar als een zottin. Als iets niet meteen lukte, liet ze duidelijk verstaan dat je niets waard bent. ‘Je bent de slechtste van de klas’, zei ze dan.” Een andere leerling voegt er nog aan toe dat ze “vooral de zwakste schakels viseerde”.

“Bijzonder schrander”

Zo zien Sébastien en Marie haar natuurlijk niet. “Ze was vrolijk en bijzonder schrander voor haar leeftijd. En ze had een groot inlevingsvermogen, ze droomde ervan om later zelf lerares te worden.”

“Evaëlle stond altijd klaar om anderen te helpen. Ze wilde ieders vriendinnetje zijn, soms wat overdreven misschien. En dan wordt daar misbruik van gemaakt.”

“Zogezegd maar plaagstootjes”

“We leren onze kinderen om empathisch te zijn, maar niet iedereen wordt zo opgevoed. En dan worden ze te gevoelig voor de harde realiteit”, vinden de ouders. “Jongeren van tegenwoordig beseffen zelfs niet eens wat ze verkeerd doen. In hun ogen zijn het maar plaagstootjes. Vanaf de kleuterschool zouden er al lessen rond empathie moeten komen, zoals in Finland gebeurt.”

Ook de preventiemaatregelen schieten in hun ogen tekort. “Pesten is slecht, dat wordt genoeg duidelijk gemaakt. Maar hoe moet een slachtoffer weer uit die put kruipen? Daar wordt niets over gezegd. Een volwassene op de hoogte brengen? Voor hen blijft die berg meestal onoverkomelijk.”

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.