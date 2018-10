Elfjarig meisje doodgestoken in Frankrijk RPM

14 oktober 2018

13u27

Bron: Belga 4 In Frankrijk is een elfjarig meisje overleden nadat ze gisterennacht thuis werd neergestoken in Castelnaudary (Aude), Zuid-Frankrijk. Dat vertelde de officier van justitie aan het Franse persagentschap AFP. Ze leefde nog toen ze werd gevonden, maar overleed enkele uren later aan haar verwondingen.

"Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen, maar een meisje werd gisteravond rond 23.30 uur neergestoken gevonden bij haar thuis", aldus de procureur van Carcassonne, Florence Galtier. Een autopsie volgt, "niet persé maandag, maar wel snel," vult de procureur aan.

Volgens de Franse nieuwszender LCI zouden de buren de hulpdiensten hebben verwittigd nadat ze geschreeuw hoorden en dachten dat het koppel aan het ruziën was. Ter plaatse vonden de agenten het meisje gewond in haar bed in aanwezigheid van haar schoonmoeder en haar vader.

Het parket van Carcassone bevestigt dat momenteel twee mensen zijn opgepakt, maar zegt verder niets over hun identiteit. Verdere communicatie volgt deze middag.