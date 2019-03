Elf verdachten opgepakt die aanslag met auto's en wapens planden in Duitsland TT

22 maart 2019

16u45

Bron: ANP, HR 0 Speciale eenheden van de Duitse politie hebben elf verdachten aangehouden die een islamistische aanslag zouden hebben willen plegen “met auto's en wapens en met het doel zo veel mogelijk slachtoffers te maken”. Duitse media melden dat in twee deelstaten, Hessen en Rheinland-Pfalz, mensen uit kringen van islamitische extremisten zijn aangehouden omdat ze voorbereidingen zouden treffen voor “een zeer ernstige staatsgevaarlijke misdaad”.

Volgens een woordvoerder van justitie in Frankfurt gaat het om “een zeer grote politieactie” die vroeg in de morgen is begonnen en de hele middag doorging. De arrestaties van de mannen tussen 20 en 42 jaar gebeurden in de ruime regio rond Frankfurt. Hoofdverdachten zijn een 21-jarige man uit Offenbach en twee 31-jarige broers uit Wiesbaden. De verdachten behoren tot salafistische kringen rond Frankfurt.