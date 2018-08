Elf ondervoede kinderen mogelijk getraind door moslimextremisten voor schietpartij op school KVE

Bron: Belga 5 De Amerikaanse autoriteiten zijn bezorgd dat de elf kinderen die ondervoed zijn aangetroffen in een trailer in New Mexico, door vermoedelijke islamistische extremisten werden getraind om schietpartijen op scholen uit te voeren. Dat blijkt uit documenten die aan justitie zijn voorgesteld.

De kinderen werden aangetroffen tijdens een zoekactie naar een vierjarig jongetje dat al enkele maanden vermist is. De hoofdverdachte voor de verdwijning is Siraj Wahhaj, de 39-jarige vader van de jongen. De agenten vonden een kinderlijkje. Mogelijk gaat het om het vermiste kind. Ook troffen ze 11 kinderen van 1 tot 15 jaar oud, drie vrouwen (vermoedelijk de moeders) en twee zwaarbewapende mannen aan.

Volgens de lokale televisiezender KOB4 bekijken de aanklagers de mogelijkheid om een vrijlating op borg te blokkeren voor de vijf volwassenen, die zijn aangeklaagd voor kindermisbruik. De vijf volwassenen pleiten onschuldig. Morgen en maandag wordt beslist over een mogelijke borg. De kinderen zijn opgevangen door de lokale autoriteiten en pleeggezinnen.

Tijdens de hoorzitting stelden de aanklagers een getuigenis voor van een pleegouder, die zei dat de hoofdverdachte het kind "had getraind in het gebruik van een aanvalswapen in voorbereiding op toekomstige 'school shootings' ", aldus de zender.

Op 2 augustus had de sheriff van Taos, New Mexico, een huiszoekingsbevel verspreid voor een "geïmproviseerd barakkencomplex omringd met banden en een muur van aarde" in het landelijke dorp Amalia, waar de vader van het kind en een andere man zich zouden verbergen. Uiteindelijk ondernamen de autoriteiten actie nadat een bericht werd doorgestuurd met als boodschap: "we hebben honger en hebben voedsel en water nodig".