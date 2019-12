Elf Nederlandse drugssmokkelaars opgepakt die transportbedrijf als dekmantel gebruikten AW

06 december 2019

17u51

Bron: Belga, AD.nl 1 Met een transportbedrijf als dekmantel heeft een Nederlandse bende drugs door heel Europa gesmokkeld. Elf Nederlanders zijn daarvoor opgepakt dankzij een internationale politie-actie. Die werd in Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Zweden, Groot-Brittannië en Noorwegen uitgevoerd.

Rechercheurs namen in totaal vier ton hasj, 200 kilo amfetamine, 64 kilo cocaïne, 45 kilo MDMA en 25 kilo heroïne in beslag.

Het onderzoek begon na een reeks schietpartijen in de Noorse hoofdstad Oslo in 2017. Die bleek te maken te hebben met de drugshandel. Het internationale onderzoek stond onder leiding van Eurojust, de Europese organisatie voor justitiële samenwerking.

Eurojust meldt dat een Noor in de zaak recentelijk tot een celstraf van 19 jaar is veroordeeld. Bij hem is 4,5 miljoen euro in beslag genomen. In Denemarken zijn twee mannen veroordeeld tot twee en zes jaar en in Duitsland werd een man veroordeeld tot acht jaar cel. Wanneer de verdachten worden voorgeleid is nog niet bekend.