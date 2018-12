Elf migranten gered voor kust van Calais

27 december 2018

Bron: belga

Voor de kust van Calais zijn elf migranten afgelopen nacht gered die per opblaasbare boot het Kanaal probeerden over te steken. Dat meldt de prefectuur in een persbericht. Vijf van hen waren onderkoeld.