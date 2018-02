Elf mensen ziek na contact met "verdachte brief" op Amerikaanse militaire basis IB

28 februari 2018

03u00

Bron: CNN 0 Elf mensen zijn in een administratief centrum op een militaire basis in Arlington, Virginia ziek geworden nadat ze in contact kwamen met een brief. Drie van de mensen werden naar het ziekenhuis overgebracht en zijn stabiel. Het is nog niet bekend waardoor de mensen ziek werden.

“Vandaag werd een envelop met een onbekende substantie ontvangen bij de Joint Base Ft. Myer-Henderson Hall. Het aanwezige personeel heeft onmiddellijk preventieve maatregelen genomen en heeft het gebouw geëvacueerd”, zegt een woordvoerder van de Amerikaanse marine, die nog laat weten dat het onderzoek in volle gang is. De FBI is inmiddels ook aanwezig op de basis en zal de brief in haar lab in Quantico laten analyseren nadat de eerste testen voor een schadelijke stof allemaal negatief terugkwamen.

Een korporaal, een sergeant en een kolonel hadden na contact met de envelop alle drie een brandend gevoel op hun handen en hun gezicht. Zij zijn ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Iemand anders had een bloedneus. Het is niet duidelijk of de envelop is geopend en wie die allemaal in handen heeft gehad.

