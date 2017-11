Elf landen bereiken raamakkoord bij TPP-onderhandelingen zonder VS LVA

In de marge van de top van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) in Vietnam hebben elf landen een raamakkoord bereikt over het vrijhandelsakkoord TPP. Dat bevestigen de Japanse economieminister Toshimitsu Motegi en de Canadese minister van Buitenlandse Handel François-Philippe Champagne vandaag. Ze zullen zonder de Verenigde Staten voort onderhandelen.

Het raamakkoord van het zogenaamde Trans-Pacific Partnership zou in de loop van vandaag in het Vietnamese Da Nang worden voorgesteld. Dat wil nog niet zeggen dat de eindmeet in zicht is, er liggen nog zware onderhandelingen in het verschiet, met vooral Canada dat zou dwarsliggen.

De Canadese minister van Buitenlandse Handel François-Philippe Champagne gaf vandaag op Twitter te kennen "blij te zijn met de vooruitgang die wordt geboekt", maar wijst er wel op dat er "nog veel werk voor de boeg" is. "We zullen enkel een akkoord tekenen dat de Canadese belangen behartigt en dat onze doelstellingen bereikt om goed betaalde jobs voor de middenklasse te creëren en te houden." Volgens Champagne zal het verdrag ook focussen op milieu en de rechten van arbeiders.

De Canadese minister van Buitenlandse Handel François-Philippe Champagne

Trump wil geen multilaterale akkoorden

Het TPP-vrijhandelsakkoord werd destijds aangevoerd door de vorige Amerikaanse president Barack Obama. Zijn opvolger Donald Trump besliste eerder dit jaar echter om met Verenigde Staten niet meer deel te nemen aan het akkoord. De nieuwe president verkiest bilaterale akkoorden, multilaterale varianten zijn volgens hem nadelig voor zijn land.

Nog elf landen zitten momenteel om de onderhandelingstafel: Japan, Australië, Brunei, Canada, Chili, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam.