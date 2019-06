Elf gewonden bij crash met luchtballon in Duitsland kv

05 juni 2019

03u56

Bron: Belga 0 Elf mensen zijn gewond geraakt toen een luchtballon gisteren crashte in het noordwesten van Duitsland. Twee van de slachtoffers zijn in kritieke toestand, meldt de politie.

De piloot verloor bij de landing naar verluidt de controle over de ballon in de buurt van de stad Marsberg in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daarop kantelde de mand met de passagiers ongeveer een meter boven de grond, verklaart een woordvoerder van de politie.

De mand zou in brand gevlogen zijn, waardoor de slachtoffers brandwonden opliepen. Alle inzittenden raakten gewond. Naast de piloot waren tien toeristen van de nabij gelegen deelstaat Hessen aan boord.