Elf gewonden bij corona-opstand in Argentijnse gevangenis RL

25 april 2020

03u29

Bron: ANP, La Nación, Infobae 0 Gedetineerden in Buenos Aires zijn in opstand gekomen vanwege de coronacrisis. Ze staken in de gevangenis in de Argentijnse hoofdstad matrassen in brand en hebben volgens lokale media zeker twee verdiepingen overgenomen. Bij de rellen zijn tot nu toe zeker 11 medewerkers gewond geraakt.

Een getuige zei dat zeker een dozijn mensen op het dak stond van het complex in de wijk Villa Devoto. Vanaf daar bekogelden zij de cipiers en politie met stenen. Zij beschikten over geïmproviseerde wapens zoals en stokken met messcherpe punten. Ook werden spandoeken opgehangen met teksten als “vrijheid”, "we weigeren te sterven in de gevangenis" en "Covid-19 is in Devoto".

Een getuige zei geluiden te hebben gehoord die klonken als schoten. Ook vlogen politiehelikopters over de gevangenis, waar volgens de Argentijnse Dienst Justitiële Inrichtingen plek is voor 1.683 gedetineerden.

Brand- en schaafwonden bij personeel

Lokale media melden vrijdagavond 11 tot 13 gewonden, allen medewerkers van de inrichting. Volgens nieuwssite Infobae hebben zij brand- en schaafwonden opgelopen tijdens de opstand. Zij zijn opgenomen in verschillende ziekenhuizen in de hoofdstad.

In de gevangenis ontstond onrust toen bleek dat meerdere gedetineerden besmet zouden zijn met het coronavirus. Gevangenen eisten vervolgens dat mensen in risicogroepen vrijgelaten zouden worden.

De lokale autoriteiten ontkennen echter dat er infecties zijn vastgesteld bij de gedetineerden. Wel was bij een cipier het coronavirus vastgesteld. Die werd meteen uit de inrichting verwijderd en zijn werkgebied werd ontsmet. Tenslotte zijn ook de hygiëneprotocollen verstrengd. Dat meldt dagblad La Nación, dat zich beroept op bronnen bij de Argentijnse Dienst Justitiële Inrichtingen.

Ook buiten de gevangenismuren was het onrustig. Verschillende familieleden van gedetineerden hadden zich daar verzameld en waren daarmee in overtreding van het in Argentinië geldende uitgaansverbod. Drie vrouwen werden gearresteerd door de stadspolitie.

Onderhandelen met de gedetineerden

Na urenlange onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, de gevangenisdirectie en de gevangenen is de opstand voorlopig stopgezet. Een delegatie van de autoriteiten moet zaterdag de schade in de penitentiaire inrichting opnemen en gaat onderhandelen met de gedetineerden. Daarbij moet onder meer het overplaatsen van mensen uit de gevangenis naar huisarrest aan bod komen.

Een Argentijns tribunaal had eerder al opdracht gegeven om zoveel mogelijk gedetineerden in huisarrest te plaatsen. Het zou dan vooral gaan om veroordeelden met een straf van minder dan 3 jaar, gedetineerden in voorarrest en gevangenen met een verzwakte gezondheid.

Situatie in Latijns-Amerika

Vanwege de coronapandemie zijn er in Latijns-Amerika de afgelopen weken regelmatig gevangenisopstanden geweest. In de vaak overvolle detentiecentra, waar een aanzienlijk deel van de gevangenen nog niet is berecht, hebben mensen slechts beperkte toegang tot warm water, zeep en medische zorg. "Fysieke afstand en zelf-isolatie zijn onder dergelijke praktisch onmogelijk", zei Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

