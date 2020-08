Elf gedetineerden doodgeschoten bij ontsnapping in Papoea-Nieuw-Guinea jv

18 augustus 2020

08u18

Bron: AFP 2 Elf gedetineerden zijn doodgeschoten in Papoea-Nieuw-Guinea na een ontsnapping uit de gevangenis van Buimo. Zesendertig gedetineerden zijn nog voortvluchtig, zo hebben de penitentiaire verantwoordelijken bekendgemaakt.

De groep gedetineerden ontsnapte vrijdag uit de gevangenis van Buimo, in Lae, de tweede grootste stad van het land. Ze profiteerden van de overbrenging van een zieke gedetineerde om via een deur te ontsnappen. De groep viel nog een agent met een mes aan.

Volgens commissaris Stephen Pokanis werden elf gedetineerden neergeschoten door cipiers en de opgeroepen politie die de ontsnappende gedetineerden probeerden te vatten. "Er waren 47 gedetineerden betrokken. Elf doden bevinden zich in het mortuarium in Lea, de 36 anderen zijn nog voortvluchtig", verklaarde hij.

Het was de vierde belangrijke ontsnapping uit een gevangenis dit jaar in Papoea-Nieuw-Guinea, een van de armste landen van Oceanië.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In januari ontsnapten zestien gedetineerden uit de gevangenis van Buimo. Drie jaar geleden werden bij een ontsnapping 17 gedetineerden neergeschoten bij een vlucht uit dezelfde strafinrichting.

De minister bevoegd voor het gevangeniswezen, Chris Nagoi, heeft al "ontgoocheld" gereageerd op het incident. Hij wees met een beschuldigende vinger naar de politie, die volgens hem te traag werkt, waardoor verdachten maandenlang in de gevangenis op hun proces moeten wachten. De meeste ontsnapten waren volgens hem mensen in voorhechtenis.

De gevangenissen in Papua Nieuw-Guinea zijn veelal overbevolkt en de levensomstandigheden zijn er notoir slecht met veel chaos.