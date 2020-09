Elf doden na tweede nacht van protesten in Colombia AMPH

11 september 2020

17u04 0 Bij de gewelddadige protesten in verschillende steden in Colombia zijn volgens lokale media sinds woensdag in totaal al elf doden gevallen. Minister van Defensie Carlos Holmes Trujillo heeft er daarvan tien officieel bevestigd.

De dodelijke slachtoffers vielen in de hoofdstad Bogota en in de voorstad Soacha. Er kwam onder meer een vrouw om die werd aangereden door een bus die was gekaapt door actievoerders, aldus Trujillo.

“In het wilde weg schieten”

Volgens de minister raakten in totaal al 209 burgers en 194 agenten gewond, en werden ook 45 kantoren en 91 voertuigen van de politie vernield. Ongeveer 90 mensen zijn opgepakt. Om "de openbare orde onder controle te houden", zullen bijna 2.000 bijkomende agenten en soldaten worden ingezet in Bogota.

De burgemeester van Bogota, Claudia Lopez, zei dat in de hoofdstad alleen al meer dan vijftig mensen gewond raakten. Ze beschuldigt de politie ervan dat ze in het wilde weg en zonder toestemming schiet.

Advocaat Javier Ordonez

De aanleiding van de protesten was de gewelddadige dood van advocaat Javier Ordonez. Die werd dinsdag in Bogota gecontroleerd door de politie omdat hij de coronamaatregelen overtreden zou hebben. Op videobeelden is te zien hoe de agenten Ordonez op de grond duwen en hem verschillende keren een stroomstoot toedienen met een taser. Nadien is hij naar een politiebureau gebracht en naar verluidt geslagen. Later is hij aan zijn verwondingen bezweken in het ziekenhuis.Trujillo wijt het geweld aan "een beweging op de sociale media" die de reputatie van de politie wil beschadigen.



