Elf doden en meer dan twintig gewonden bij busongeval in Mexico

Redactie

19 oktober 2018

09u23

Bron: Belga

0

Bij een busongeval in Mexico zijn zeker 11 personen om het leven gekomen en 24 anderen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde donderdagavond in het stadje Angangueo. Een lijnbus reed er in op een leegstaand huis, zo melden de autoriteiten van de westelijke staat Michoacán.