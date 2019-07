Elf doden en 85 gewonden bij treinongeval in Pakistan TT

11 juli 2019

06u22

Bron: Belga, ANP 0 Door een botsing van twee treinen in Centraal-Pakistan zijn zeker elf mensen om het leven gekomen, 85 passagiers raakten gewond. Er was zwaar materieel nodig om hen uit de zwaar beschadigde wagons te bevrijden.

Het ongeluk gebeurde in het district Rahim yar Khan in de provincie Punjab toen een passagierstrein uit de oostelijke stad Lahore een goederentrein ramde die op een kruispunt was gestopt, zei een overheidsfunctionaris. Volgens hem zijn de gewonden naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. “De conditie van vier passagiers is kritiek”, voegde hij eraan toe.

De Pakistaanse hulpdiensten moesten ook uitrukken voor een drama op een snelweg in de buurt van Hasan Abdal, eveneens in Punjab. Daar sloeg een bus over de kop, volgens de media doordat de chauffeur te hard reed. Er vielen dertien doden en 34 inzittenden raakten gewond.