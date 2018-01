Elf doden bij ongeval met toeristenbus in Turkije sam

20 januari 2018

10u29

Bron: belga 1 Bij een busongeluk in Turkije vielen vanochtend elf doden en 44 gewonden. Dat meldt het nieuwsagentschap Anadolu.

Het ongeluk vond plaats in de provincie Eskisehir, in het centrum van Turkije. De slachtoffers zijn toeristen die vanuit Ankara op weg waren naar Bursa, in het noordwesten van het land.

De buschauffeur verloor de controle over het voertuig, waarna het tegen bomen botste aan de kant van de weg. De bestuurder en de begeleider werden opgepakt.

