Elf doden bij brand in Japans daklozencentrum IB

01 februari 2018

03u00

Bron: Belga 0 Bij een brand in een opvangcentrum voor dakloze bejaarden in Sapporo op het Japanse eiland Hokkaido zijn gisterenavond elf doden gevallen. Dat berichtten lokale media.

Vijf bewoners konden nog uit de vlammen worden gered. Drie van hen liepen verwondingen op, maar zijn niet in levensgevaar. Het vuur brak kort voor middernacht uit in het drie verdiepingen tellende houten gebouw in Sapporo, een stad op het noordelijke eiland Hokkaido. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.