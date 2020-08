Elf doden bij brand in flatgebouw in Tsjechië, verdachte opgepakt TTR

08 augustus 2020

21u55

Bron: Belga 0 Minstens elf mensen zijn om het leven gekomen bij een brand in een flatgebouw in het oosten van Tsjechië. Dat meldt nieuwsagentschap CTK vandaag op gezag van de lokale brandweer. Drie van de slachtoffers zijn kinderen. Volgens de politie is het vuur aangestoken. De verdachte is gearresteerd.

Het vuur brak in de namiddag uit in een appartement op de elfde verdieping van een dertien verdiepingen hoog flatgebouw in de stad Bohumin, aan de grens met Polen. De vlammen verspreidden zich verder naar de hogere verdiepingen.

Volgens ooggetuigen sprongen verschillende mensen uit het raam om te ontsnappen aan het vuur.

De politie heeft een onderzoek geopend naar de brand. Die zou aangestoken zijn en de politie pakte een verdachte op.

De brand is met elf slachtoffers de brand met de hoogste dodentol in Tsjechië sinds 1990.