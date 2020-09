Elf doden bij aanslag op bar in Mexico HLA

27 september 2020

20u35

Bron: Belga 0 In Jaral del Progreso, in de Mexicaanse staat Juanajuato, zijn zondag zeker elf mensen omgekomen toen gewapende mannen er het vuur openden. Dat meldt de lokale politie. Mogelijk is het incident gerelateerd aan de strijd tussen twee drugskartels in de staat.

Het Santa Rosa de Lima-kartel en het Cartel de Jalisco Nueva Generacion vechten in de regio om de macht.

In Mexico werden in de eerste jaarhelft elke dag gemiddeld 98,8 mensen per dag vermoord. Het grootste deel van het geweld is afkomstig van drugskartels en bendes.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Drugskartel Mexico provoceert met beelden zwaarbewapend ‘leger’