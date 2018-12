Elf blauwhelmen mishandelen tiener omdat hij emmers had gestolen in Congo kg

04 december 2018

11u49

Bron: Belga 0 Elf Zuid-Afrikaanse soldaten zijn schuldig bevonden aan geweldpleging op een minderjarige toen zij deelnamen aan de VN-vredesmissie in Congo. Dit heeft hun opperbevel vandaag bekendgemaakt.

De soldaten waren gestationeerd in de provincie Kasaï. In januari sleepten ze een zeventienjarige jongen naar hun kamp, nadat ze hem ervan verdachten een stel emmers te hebben gestolen. In het kamp vielen ze de jongen aan. Hij kwam ervan af met lichte verwondingen.



Aanvankelijk waren de blauwhelmen ook beschuldigd van marteling, maar die aanklacht verviel.

De militaire justitie beslist later over de strafmaat. Vredesmissie Monusco werd ontplooid in 2000 en is de grootste en duurste vredesmissie van de Verenigde Naties.