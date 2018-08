Elena verdween 31 jaar geleden bij beklimming hoogste berg Europa en nu is haar bevroren lichaam teruggevonden KVDS

Bron: Komsomolskaya Pravda, Daily Mail 4 Een groep toeristen heeft op de hoogste berg van Europa het bevroren lichaam gevonden van een Russische bergbeklimster die er 31 jaar geleden verdween. Elena Basykina (36) was met zes anderen aan de beklimming van de Elbroes begonnen, maar werd nooit meer teruggezien.

Het lichaam van de vrouw zag eruit als een “wassen pop”, zo klinkt het bij de reddingswerkers die haar resten van de 5.642 meter hoge berg in de autonome Russische republiek Kabardië-Balkarië naar beneden haalden. 31 jaar lag ze begraven in het ijs, op ongeveer 4.000 meter.

Vliegticket

Naast haar lichaam lag haar vliegticket van luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Op 10 april 1987 was ze van Moskou naar het bergresort Mineralnye Vody gevlogen om aan de beklimming te beginnen. Ook haar paspoort van de toenmalige Sovjetunie zat bij haar bezittingen.





Er werd altijd vanuit gegaan dat de vrouw en haar gezellen omgekomen waren bij een lawine op de berg. Na de verdwijning van de groep werd nog door reddingswerkers naar hen gezocht, maar zonder resultaat. Haar familie hield er wel rekening mee dat er nog andere pistes waren.

“We vreesden dat ze misschien ontvoerd was en gegijzeld werd gehouden in de gevaarlijke regio”, aldus haar neef Evgeny, met wie ze een goede band had. “We probeerden te weten te komen wat er met haar gebeurd was, want we wilden haar een fatsoenlijke begrafenis geven. We hebben er meer dan 30 jaar op moeten wachten. We zullen ons over haar lichaam ontfermen en hebben al een plaats op een begraafplaats in Moskou voor haar besproken.”

Liefde

Elena was niet gehuwd en had geen kinderen. Volgens Russische media waren de bergen “de liefde van haar leven”. Samen met haar kwamen ook haar beste vriendin Valentina Lapina en vijf mannen om het leven. Hun lichamen zijn nog niet teruggevonden.

