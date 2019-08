Elektrische zaag aangetroffen in hotelkamer waar topchef Zamperoni (33) dood lag, prostituee aangeklaagd mvdb

27 augustus 2019

08u19

Bron: CBS Local 0 Een prostituee is aangeklaagd in het onderzoek naar het overlijden van topchef Andrea Zamperoni (33) in New York. De Italiaan verdween een tiental dagen geleden en werd woensdag dood aangetroffen in een hotel in stadsdeel Queens. Op aangeven van de sekswerkster nam de kok verschillende soorten drugs in, met fatale gevolgen. Volgens de vrouw probeerde haar pooier het lichaam in stukken te zagen.

Op eerder uitgelekte bewakingscamerabeelden was te zien dat agenten na de vondst de vrouw meenamen voor ondervraging. Deze 41-jarige sekswerkster Angelina Barini bevond zich naakt in de hotelkamer waar het lichaam van de kok lag.



Verschillende Amerikaanse media konden politierapporten inkijken over de interventie in de Kamway Lodge, een hotel met een bedenkelijke reputatie waar drugsdeals en prostitutie aan de orde van de dag zijn. Speurders gingen ter plaatse na een oproep over een bewusteloze man. Nog voor ze aanklopten viel hen meteen de prangende geur van een stoffelijk overschot op. Om de stank te maskeren brandde wierook op de kamer. Barini, allicht naakt om zich later al douchend van sporen te ontdoen, liet de speurders zelf binnen. Ze verklaarde meteen “dat ze het niet gedaan had” en “haar pooier haar verplichtte”.

Afgezaagde voet

De rechercheurs moesten naar adem happen bij wat ze zagen. Bij het ontzielde lichaam ontbrak een voet. Deze was afgezaagd en stak uit een vuilnisbak. De elektrische zaag lag eveneens op de kamer, net als een lege reiskoffer, bleekmiddel en verschillende hoeveelheden drugs. In de vuilnisbak staken ook bebloede lakens. De prostituee ontkent zelf de elektische zaag te hebben gehanteerd. Zij wijst naar haar pooier. Uit haar verhoor kwam naar voren dat verschillende mannen na Zamperoni’s dood op de kamer langskwamen en met elkaar discussieerden of ze het lichaam in stukken moesten snijden. De prostituee verklaarde Zamperoni in het weekend ontmoet te hebben. Hij betaalde voor haar diensten en nam een hoeveelheid xtc en cocaïne, drugs die Barini mee had gebracht, in. De dertiger begon te bloeden uit zijn neus, verloor het bewustzijn en werd niet meer wakker. Het hoertje wou de hulpdiensten bellen, maar mocht niet van haar pooier.

Zamperoni nam op aangeven van Barini de drugs in. Luidens de vrouw moest ze dit doen van haar pooier. Bedoeling was hem - eens in verdoofde toestand - te beroven. Bronnen dicht bij de New Yorkse justitie meldden aan Amerikaanse media dat de sekswerkster mogelijk ook wordt aangeklaagd voor het overlijden van twee andere mannen in juli. De speurders menen dat zij in het bijzijn van Barini fentanyl kregen toegediend. Fentanyl is een pijnstiller die dezelfde werking als morfine heeft, maar veel malen krachtiger is. Barini zit in voorarrest, haar pooier wordt opgespoord.

Zamperoni was sinds een jaar hoofdchef in Cipriani Dolci, een gerenommeerd restaurant in het Grand Central, het belangrijkste treinstation van New York.