Elektrische bakfiets populair vervoersmiddel bij Nederlandse kinderdagverblijven Carin Beenen

20 september 2018

11u17

Bron: AD.nl 3 De vier kinderen die vanochtend omkwamen bij een dramatisch ongeluk op een spoorwegovergang in het Nederlandse Oss, werden vervoerd in een elektrische bolderkar. Deze karretjes, waarbij een pedagogisch medewerker stuurt, zijn in opmars bij kinderdagverblijven. Er rijden er momenteel zo'n 3.000 rond in Nederland.

De elektrische bolderkar - Stint - is goedgekeurd door de Nederlandse Rijksdienst voor Wegverkeer, maar Veilig verkeer Nederland noemde de Stint in april van dit jaar nog gevaarlijk.



Bestuurders zouden vaak niet vaardig genoeg zijn om deze voertuigen te besturen. De Stint valt volgens de verkeersregels in de categorie 'bijzondere bromfiets', iedereen die een korte cursus heeft gevolgd en minimaal zestien jaar is, mag ermee rijden.

Kosten besparen

De elektrische bolderkar is sinds 2012 in de verkoop. Het is een populair vervoersmiddel bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangplaatsen als alternatief voor busjes of taxi's, omdat de kosten van een chauffeur kunnen worden bespaard. Ook is het voertuig milieuvriendelijk. Een pedagogisch medewerker bestuurt het karretje en kan zich ondertussen bezighouden met de kinderen. De elektrische kar mag op het fietspad rijden.



Er kunnen 10 kinderen tegelijk in de Stint, die voorzien is van heupgordels. Ook kan er een kap op worden gezet om droog te kunnen zitten. Of ook Belgische kinderdagverblijven ze gebruiken, is niet meteen duidelijk. De Stint wordt ook ingezet als gladheidsbestrijding en als bezorgkarretje. Het heeft een actieradius van 25 kilometer, weegt 218 kilo en is 229 cm lang en 100 cm breed.