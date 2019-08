El Paso achtste meest dodelijke schietpartij ooit in de VS jv

04 augustus 2019

14u13 0 De aanslag in Las Vegas op 1 oktober 2017 is veruit de dodelijkste ooit in de geschiedenis van de VS. Stephen Paddock (64) schoot toen 58 mensen dood. De schietpartij in El Paso van gisteren, met twintig doden, staat op acht in de tragische top tien.

Vijf van de tien dodelijkste massaschietpartijen in de geschiedenis van de VS dateren van de laatste vier jaar. Een overzicht van dertien drama’s, allemaal veroorzaakt door enkelingen met dodelijke wapens.

Harvest Music Festival, Las Vegas (Nevada), 1 oktober 2017

De 64-jarige Stephen Paddock heeft het grootste aantal doden op Amerikaanse bodem door een eenmansactie op zijn geweten. Hij vuurde vanop de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas op de 30.000 bezoekers van een countryfestival op de bekende Strip. 58 mensen kwamen om. In totaal, mede door de paniek die uitbrak, raakten nog eens 851 aanwezigen gewond, van wie 422 door de kogelregen van Paddock. De schutter beroofde zichzelf van het leven in zijn hotelkamer.

Pulse night Club, Orlando (Florida), 12 juni 2016

IS-aanhanger Omar Saddiqui Mateen (29) vermoordde in een nachtclub voor holebi’s in Orlando 49 mensen en verwondde er 53. Tijdens de operatie om zijn gijzelaars te bevrijden schakelden agenten de dader definitief uit.

Virginia Tech, Blacksburg (Virginia), 16 april 2007

De 23-jarige student, Seung-Hui Cho, schoot 32 mensen dood op de universiteit van Virginia Tech in Blacksburg. Daarna pleegde hij zelfmoord.

Sandy Hook, Newton (Connecticut), 14 december 2012

Vreselijk drama op de basisschool Sandy Hook in Newton, Connecticut, eind 2012. Adam Lanza (20) schoot er 20 kinderen (van zes en zeven jaar) en zes werknemers dood. Deze dader pleegde vervolgens eveneens zelfmoord. Lanza bleek later ook zijn moeder te hebben vermoord. Dat bracht het aantal dodelijke slachtoffers van de massamoordenaar op 27.

First Baptist Church, Sutherland Springs (Texas), 5 november 2017

De 26-jarige Devin Patrick Kelley betrad een kerk in Wilson County en begon te schieten. 25 kerkgangers en een ongeboren baby - 26 slachtoffers dus - kwamen om het leven. Het werd de dodelijkste schietpartij ooit in een Amerikaanse kerk én, ook na El Paso, nog altijd de dodelijkste op eender welke plaats in Texas in de geschiedenis van de staat. Na een achtervolging door de politie crashte Kelley - die gewond was geraakt door kogels van een passant - en schoot hij zichzelf dood.

Luby’s Cafetaria, Killeen (Texas), 16 oktober 1991

George Hennard (35) reed opzettelijk met zijn truck Luby’s Cafetaria in, een bar in het Texaanse Killeen. Hij stapte uit en schoot 23 mensen dood, alvorens zichzelf van het leven te beroven.

McDonald’s, San Ysidro (Californië), 18 juli 1984

Gewapend met een machinegeweer, een shotgun en een pistool stormt James Huberty (41) de McDonald’s van San Ysidro in Californië binnen. 21 volwassenen en kinderen sterven door de moordende raid van Huberty. Een scherpschutter kan hem uitschakelen.

Winkelcentrum, El Paso (Texas), 3 augustus 2019

Een 21-jarige schutter, Patrick Crusius, opende gisteren het vuur bij de Walmart in een winkelcentrum van El Paso, Texas. Bij het haatmisdrijf, dat de FBI behandelt als een terreurdaad, kwamen 20 slachtoffers om en raakten er 26 gewond. Het is zo de achtste meest dodelijke schietpartij ooit in Amerika. Crusius woonde in Allen, op 900 km van de plaats van de massamoord.

Stoneman Douglas High School, Parkland (Florida), 14 februari 2018

Nikolas Cruz doodde met zijn semiautomatisch wapen 17 studenten en medewerkers van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland in staat Florida. Zeventien anderen raakten gewond. Cruz kon aanvankelijk ontkomen maar werd later toch aangehouden. Hij bekende de massamoord.

Toren University of Texas, 1 augustus 1966, Austin (Texas)

De enige schietpartij in de droevige top tien die dateert van voor de jaren 80 is er ook een uit Texas. Donderdag was het 53 jaar geleden dat voormalig marinier Charles Whitman (25) naar het observatiedek op de toren van het hoofdgebouw van de University of Texas in Austin trok met als bagage verschillende wapens. Meer dan anderhalf uur lang vuurde hij op mensen op de campus en in de omliggende straten, tot een agent en een burger hem konden lokaliseren en doodschieten. Zelf doodde de dolle schutter 16 mensen, onder wie een ongeboren baby. 31 anderen raakten gewond. Whitman had de avond tevoren ook zijn vrouw en zijn moeder omgebracht, wat het totaal aantal doden op 18 bracht. In 2001 overleed nog een slachtoffer aan zijn verwondingen uit 1966.

Zorginstelling, San Bernardino (Californië), 2 december 2015

Het echtpaar Syed Rizwan Farook en Tashfeen Malik, IS-aanhangers, schoten op een personeelsfeestje in een zorgcentrum in San Bernardino 14 mensen dood en verwondden er een twintigtal. De daders vluchtten weg, maar de politie kon hen later doodschieten. IS eiste de aanslag op.

Postkantoor, Edmond (Oklahoma), 20 augustus 1986

Patrick Henry Sherrill, een postbode, vermoordde 14 collega’s in tien minuten tijd in een postkantoor in Edmond. Daarna pleegde hij zelfmoord.

Fort Hood, Killeen (Texas), 5 november 2009

Een psychiater van het Amerikaanse leger, majoor Nidal Malik Hasan, schoot 13 mensen dood op de legerbasis van Fort Hood nabij Killeen in Texas. Meer dan dertig anderen raakten gewond. Hasan zou gepest zijn door zijn collega’s. De schutter, verantwoordelijk voor de dodelijkste massaschietpartij ooit op een Amerikaanse legerbasis, werd ter dood veroordeeld. Hij werd tijdens zijn moordende raid zelf geraakt en is sindsdien verlamd aan de onderste ledematen.