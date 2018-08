El Chapo is van troon gestoten als machtigste drugsbaas Redactie

19 augustus 2018

12u19

Bron: AD.nl 4 De 63-jarige Joaquín Archivaldo Guzmán Loera (63), beter bekend als 'El Chapo', is niet langer ’s werelds meest gevaarlijke en machtigste kartelbaas. Hij is overtroffen door voormalig agent en huurmoordenaar ‘El Mencho’.

Amerikaanse en Mexicaanse autoriteiten hebben sinds de arrestatie van El Chapo hun pijlen gericht op Nemesio Oseguera Cervantes, ofwel ‘El Mencho’. Hij staat nu bovenaan hun lijstje als meest gezochte kartelbaas van Noord-Amerika. "En hij heeft een leger van duizenden slechteriken”, vertelde Paul Craine, hoofd van de Drug Enforcement Administration (DEA), aan de New York Post.

Eerder deze maand ontmoetten DEA en Mexicaanse rechtshandhavingsfunctionarissen elkaar in Chicago om de 52-jarige Cervantes te stoppen. Hij is misschien wel de gevaarlijkste drugsbaron ter wereld sinds hij het kartel Jalisco Nueva Generación, of Jalisco New Generation-kartel, overnam. De bijeenkomst in Chicago leidde ook tot de aankondiging dat Amerikaanse en Mexicaanse veiligheidstroepen een reeks gezamenlijke initiatieven zullen ondernemen tegen El Mencho en zijn criminele onderneming.

Tientallen drugsroutes

Het Jalisco New Generation-kartel heeft El Chapo's Sinaloa-kartel ingehaald als de dominante onderwereldmacht in Mexico, beweerde de DEA tijdens de bijeenkomst. Het kartel richtte tientallen drugsroutes op in de VS, Europa en Azië.



De arrestatie van El Chapo twee jaar geleden creëerde een machtsstrijd waarin rivaliserende drugsbendes het uitvechten om het cocaïnekoninkrijk van de gevangen genomen gangster te claimen. El Chapo werd eind vorig jaar uitgeleverd aan de VS, waar naar verwachting zijn federale rechtszaak tegen moord, witwassen van geld en drugshandel in november van start gaat.



Hoewel het Sinaloa-kartel nog steeds actief is, onder leiding van de voormalige partner van El Chapo, de 70-jarige Ismael 'El Mayo' Zambada, is de organisatie slechts een fractie van wat het ooit was. "Als je naar El Mayo kijkt, zit het grootste deel van zijn familie in de gevangenis”, zei Craine. "Hij raakt steeds meer geïsoleerd.”

Duizenden aanhangers

Om het nog erger te maken, heeft de dodelijke machtsstrijd chaos veroorzaakt binnen het kartel. Daar heeft El Mencho's organisatie misbruik van gemaakt. Terwijl het Sinaloa-kartel worstelt om zijn positie in het drugsspel te herwinnen, heeft El Mencho 'honderden kilo's methamfetamine, heroïne en cocaïne kunnen produceren'.

El Mencho heeft ook duizenden loyale aanhangers die tot aan de tanden gewapend zijn. "In tegenstelling tot de andere kartels functioneren ze als een paramilitaire organisatie”, vertelde Craine aan The Post. "Ze zijn als een ijzeren hand die Jalisco overneemt en autoroven en wegversperringen hebben opgezet om hun macht te tonen.”

Cervantes heeft een lange en beruchte criminele carrière. In 2015 zou hij naar verluidt een grote paramilitaire aanval hebben uitgevoerd tegen de Mexicaanse veiligheidstroepen in de staat Jalisco. De operatie leidde tot het in brand zetten van benzinestations en banken. Kartelleden schoten ook met succes een militaire helikopter neer met een granaat en doodden negen soldaten.

Kleine drugsdealer

Voordat Cervantes de organisatie overnam, was het een kleine drugsdealer die begin jaren negentig een baan kreeg bij de Jalisco-politiemacht. Later trad hij toe tot het Milenio-kartel en trouwde met Rosalinda González Valencia, de zus van een leider binnen de groep.

Valencia werd afgelopen mei gearresteerd nadat de Mexicaanse autoriteiten haar ervan beschuldigden dat ze de belangrijkste accountant van het Jalisco New Generation-kartel was.

Mexico's hardhandig optreden tegen drugskartels heeft al geleid tot de dood van meer dan 200.000 mensen met nog eens 30.000 vermisten in die tijd. "Ik twijfel er niet aan dat El Mencho zal worden gepakt, maar het geweld zal niet eindigen totdat de Mexicaanse regering optreedt tegen corruptie en de rechtsstaat versterkt”, aldus Craine.

Op het hoofd van El Mencho is een beloning van 6,5 miljoen dollar gezet.