El Chapo in nooit vertoonde video vanuit Mexicaanse gevangenis: Beroep? “Landbouwer” Joeri Vlemings

19 februari 2020

17u38

Bron: Reuters 0 In een beige gevangenisplunje met nummer 3870 op de borst. Zo verschijnt gedetineerde Joaquin Guzman, beter bekend als drugskoning El Chapo, in een video uit 2016, geschoten in de Mexicaanse gevangenis Altiplano. El Chapo antwoordt rustig op de vragen van de cipier, terwijl hij zijn vuile handen schoonwrijft. “Beroep?” “Landbouwer.”

Er is een video van 7 minuten uitgelekt van Joaquin Guzman - of toch iemand die als twee druppels water op hem lijkt - in de Mexicaanse gevangenis Altiplano, op 25 km van Toluca. Nieuwssite Latinus kon er de hand op leggen - zie de beelden vanaf 1:00 in de video onder het artikel. Het is niet duidelijk hoe en waarom ze precies nu opduiken. De authenticiteit van de beelden valt ook moeilijk te achterhalen, stelt Reuters. Maar Juan Pablo Badillo, sinds 2014 de Mexicaanse advocaat van Guzman, verklaarde dat de beelden volgens hem weergeven wat er die dag gebeurd is, voegt het persagentschap eraan toe.

We zien de beruchte drugsbaron de zwarte inkt van zijn vingers schrobben in de Mexicaanse gevangenis Altiplano, op 25 km van Toluca. Hij kijkt amper op, maar antwoordt wel keurig op de vragen van de cipier. “Ik heet Joaquin”, zegt hij. “Nog een andere naam?” “Archivaldo, maar ik verkies Joaquin.” “Bijnaam?” “El Chapo.” Guzman vertelt ook waar hij woont, waar en wanneer hij geboren is. Hij was 58 op het moment van de opname begin 2016. Hij was toen al twee keer ontsnapt uit de gevangenis. Inmiddels is hij 62 en zit hij - in principe de rest van zijn leven - vast in een streng beweiligde Amerikaanse gevangenis. In 2017 werd hij uitgeleverd aan de VS.

Na zijn aankomst in de Mexicaanse gevangenis in januari 2016 wordt Guzman gefouilleerd en scheren bewakers zijn snor en haren af, zo blijkt uit de foto’s die Latinus kon bemachtigen. Dat zijn moeder nog leeft, zegt El Chapo. En zijn broeksmaat is 34. Burgerlijke staat? Gehuwd. Naam van de echtgenote? “Ik ben getrouwd met Alejandrina Salazar”, antwoordt Guzman. “Maar ik woon samen met Emma Coronel.” Zonder verpinken geeft hij landbouwer als beroep op. Als jongetje verbouwde hij marihuana in de staat Sinaloa.

Op de beelden valt op dat Guzmans handen sproeten en levervlekken vertonen. Na de ondervraging wordt hij naar zijn cel geleid. Hij krijgt een warme jas, een dunne matras en twee rollen wc-papier. Dan gaat de celdeur op slot.