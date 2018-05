Eindelijk weer samen: 24 jaar nadat ouders zoontje kwijtspelen in stad volgt emotionele reünie ADN

27 mei 2018

12u08

Bron: Daily Mail 0 24 jaar geleden verloor Li Shunji zijn toen 3-jarige zoontje in de drukke straten van de Chinese stad Xi’an. Jarenlang bleef hij wanhopig zoeken. Nu heeft hij zijn oogappel eindelijk teruggevonden.

Li Shunji en zijn vrouw Du Li zullen die achtste augustus in 1994 nooit vergeten. Het was de dag dat ze hun zoontje Li Lei (nu 27) kwijtraakten. “Ik vertrok die dag thuis om in mijn kraam op de markt kleren te verkopen”, vertelt papa Li Shunji (59) aan de Chinese Business Gazette.

“Ik had niet door dat mijn 3-jarige zoontje me was gevolgd. Toen mijn vrouw plots in paniek aan mijn winkel stond, zakte ik door mijn benen.” Het koppel was hun kleine schat kwijt. Meteen gingen ze op zoek, maar in de drukke straten van Xi’an was het zoeken naar een speld in een hooiberg. Intussen had een ander koppel de verloren gelopen peuter alleen door de stad zien dwalen. Ze konden zijn ouders niet vinden en namen het kind - een arm weeskindje, dachten ze - mee naar huis. 24 jaar lang voedden ze de jongen op als hun eigen zoon.

Lange reis

Een ontroostbare Li Shunji verkocht zijn zaak en begon op eigen houtje het land door te reizen, in de hoop zijn kind terug te vinden. Met een slordige 180.000 kopieën van het opsporingsbericht van de vermiste Li Lei trok hij naar de autoriteiten in zoveel mogelijk provincies. Een lange zenuwslopende en afmattende tocht. “Ik zei tegen mezelf, ik mag niet opgeven. Ik moet mijn zoon terugzien.” En ook in de vele jaren daarna bleef de familie hopen en zoeken. Zonder succes.

Doorbraak

Toen kwam er dan toch een doorbraak. De politie slaagde erin een match te vinden in een nationale DNA-databank voor vermiste kinderen. Vrijdag werden de dolgelukkige ouders en hun zoon herenigd. En of het weerzien emotioneel was. Li Shunji zakte door zijn benen toen hij zijn zoon zag. En ook de twintiger werd overmand door emoties.

De identiteiten van de pleegouders van Li Lei zijn niet vrijgegeven. Het is ook niet duidelijk of ze in de problemen zullen komen omdat ze hem nooit naar de politie hebben gebracht.

