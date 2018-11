Eindelijk licht aan einde tunnel Zweedse regeringsvorming: Centrumpartij bereid huidig premier Löfven te steunen Sociaal-liberalen vragen inhoudelijke toegevingen TT

Bron: Dagens Nyheter, SVT, Reuters 0 Bijna drie maanden na de parlementsverkiezingen van begin september is er mogelijk dan toch een doorbraak in zicht in de moeilijke zoektocht naar een nieuwe Zweedse regering. De sociaal-liberale Centrumpartij zegt nu bereid te zijn ontslagnemend premier Stefan Löfven van de Sociaal-democratische partij aan een nieuwe ambtstermijn te helpen.

Volgens partijvoorzitster Annie Lööf heeft de regeringsvorming nu lang genoeg geduurd en is het tijd dat een nieuw kabinet aan het werk kan gaan. In een interview met de krant Dagens Nyheter zegt Lööf dan ook dat de Centrumpartij, die bij de verkiezingen vierde werd met 8,6 procent, bereid is Löfven de nodige steun te leveren in het parlement om zichzelf op te volgen. Löfven kreeg vrijdag van de Zweedse parlementsvoorzitter tot volgende week maandag om te proberen een nieuwe regering te vormen. Woensdag wordt er in het Zweedse parlement, de Riksdag, gestemd over zijn kandidatuur.

Lööf vraagt wel inhoudelijke toegevingen, zegt ze in het interview. Zo moeten onder andere de belastingen naar omlaag en moeten er flexibelere huur- en arbeidswetten komen. De eisen lijken vooral bedoeld om de bocht die de partij inzet, te vergemakkelijken. De Centrumpartij voerde voor de verkiezingen nog campagne om Löfven naar huis te sturen. De aanslepende crisis heeft daar nu verandering in gebracht. “Als ze ingaan op onze eisen, zijn wij bereid om Löfven te tolereren in het parlement”, zei Lööf. De Centrumpartij kan zich bij de stemming onthouden, waardoor Löfven aan een meerderheid komt.

Twee blokken

De Zweedse regeringsvorming zat al sinds de verkiezingen van 9 september geblokkeerd omdat geen van beide grote blokken, de centrumlinkse ‘Roodgroenen’ en de centrumrechtse ‘Alliantie’, een meerderheid had behaald in het parlement. De uittredende centrumlinkse coalitie van Löfven, bestaande uit drie partijen, behaalde 144 zetels, de vier centrumrechtse uitdagers samen 143. Grote winnaar waren de rechtspopulistische Zwedendemocraten, die op hun eentje 62 zetels hadden.

De Zweedse parlementsvoorzitter, die de regeringsvorming begeleidt, duidde al verschillende informateurs en formateurs aan, maar telkens zonder succes. Geen enkele partij uit een van beide blokken was bereid steun te verlenen aan het concurrerende blok. Een poging van de centrumrechtse kandidaat Ulf Kristersson een regering te vormen met gedoogsteun van de Zwedendemocraten mislukte enkele weken geleden.

Onder andere de Centrumpartij stemde tegen Kristersson, omdat de sociaal-liberalen niet afhankelijk wilde zijn van steun van de Zwedendemocraten. Partijvoorzitter Annie Lööf werd daarop informateur in een poging een linkse partij uit het centrumlinkse blok te bewegen, maar zonder succes. Lööf wierp donderdag de handdoek in de ring en ze werd opgevolgd door Löfven. Die zou nu dus wel in een omgekeerde beweging geslaagd zijn: een partij losweken uit het centrumrechtse blok.