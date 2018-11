Eindelijk gerechtigheid: man die Stephanie (10) verkrachtte en van brug smeet valt 27 jaar na moord door de mand en krijgt levenslang KVDS

30 november 2018

17u27

Bron: Spiegel Online, BILD 0 “Moord verjaart niet in Duitsland en dat is maar goed ook.” Dat zei de rechter vanmorgen toen hij de 66-jarige Hans-Joachim G. tot levenslang veroordeelde voor de ontvoering, de verkrachting en het doden van Stephanie Drews (10). De zaak bleef 27 jaar onopgelost, maar werd enkele maanden terug toch nog gekraakt door een clevere politievrouw. En nu kreeg de man de rekening gepresenteerd.

24 augustus 1991. Het is een zaterdag tijdens de zomervakantie en de kleine Stephanie Drews (10) speelt met enkele vriendjes in het Goethepark in Weimar bij Leipzig. Een man benadert de kinderen en vraagt Stephanie en haar vriendinnetje of ze hem kunnen tonen waar Schloss Belvedere is, een kasteel vlakbij het park. Ze kunnen er 50 Mark voor krijgen (zo’n 25 euro). Stephanie besluit met de man mee te gaan. “Ze zal om 16 uur terug zijn”, verzekert hij nog. En ze vertrekken. (lees hieronder verder)

De tijd verstrijkt en als Stephanie op het aangegeven uur nog altijd niet is opgedaagd, trekken de kinderen naar de ouders van het meisje. De vader van Stephanie springt meteen op zijn fiets en doorzoekt het hele park naar zijn dochter. Ze is nergens te bespeuren. Om 18 uur belt de moeder van het meisje ten einde raad de politie. Er start een zoekactie, maar die heeft geen succes.





Twee dagen later vinden enkele kinderen het lichaam van Stephanie, een kleine 50 kilometer verderop. Ze ligt onder de Teufelstalbrücke, een brug over de autoweg A4. Ze is aangekleed, alleen haar bril en haar sandaaltjes zijn nergens te vinden. Ze blijkt misbruikt en van de brug gegooid.





De politie slaagt er echter niet in om de zaak op te lossen en de jaren gaan voorbij. Tot er in oktober 2016 iets gebeurt wat alles in een stroomversnelling brengt.

Eerder dat jaar was het lichaam van de in 2001 verdwenen Peggy Knobloch (9) gevonden. Op de resten van het meisje meende de politie DNA-sporen aan te treffen van de intussen overleden neonazi, terrorist en moordenaar Uwe Böhnhardt (34). Daarop werd een speciale taskforce opgericht die het dossier en andere onopgeloste zaken in verband met de neonazistische terreurorganisatie NSU van Böhnhardt moest onderzoeken.

DNA-spoor

Het DNA-spoor blijkt uiteindelijk vals alarm te zijn, maar de taskforce heeft intussen nog drie andere dossiers rond kindermoorden in de omgeving heropend en mag eraan verder werken, ook als er geen link is met de NSU. Het gaat om de dossiers rond Stephanie, Bernd (9) en Ramona (10). (lees hieronder verder)

Claudia Becker (42) – die de taskforce leidt – werkt al sinds 1995 bij de politie. Ze heeft ervaring met seksuele misdrijven en druggerelateerde misdaad. Nadat alle dossiers gedigitaliseerd zijn, zet ze zich aan het lezen. De documenten van het dossier van Bernd alleen al zaten in 15 verhuisdozen, dus het is een werk van maanden. Maar het werpt vruchten af.

Seksueel misbruik

Want in het dossier van de jongen wordt een verdachte vermeld die de aandacht trekt van Becker. Een trucker van 65 jaar uit Berlijn. Hij heeft een alibi voor de moord op Bern, maar werd eerder al veroordeeld voor de ontvoering en het seksueel misbruik van verscheidene kinderen. Misdrijven die veel overeenkomsten vertonen met de zaak van Stephanie. “We moeten dit checken”, zegt Becker tegen een collega. “Mijn buikgevoel zegt me dat we op het juiste spoor zijn.”

Ze laat een psychologisch profiel van de trucker opstellen, zijn telefoon wordt afgetapt en hij wordt geschaduwd. In maart van dit jaar bestormt een speciale eenheid van de politie het huis van de man. Die laatste gaat de agenten nog te lijf met een metalen staaf, maar wordt al snel overmeesterd. En meteen gaat hij tot gedeeltelijke bekentenissen over. (lees hieronder verder)

Zo geeft hij toe dat hij het meisje meenam en misbruikte, maar niet dat hij haar van de brug gooide. Volgens hem heeft hij haar daar gewoon “afgezet”.

Rechter

Iets wat niet overeind blijft tijdens het proces van de man. Volgens de rechter is het bewezen dat Hans-Joachim G. Stephanie ontvoerde, misbruikte en van de Teufelstalbrücke 50 meter naar beneden heeft gegooid, haar dood tegemoet. Omdat hij bang was dat het misbruik door de politie ontdekt zou worden. Bijna kwam hij er dus inderdaad mee weg. Nu zal hij vermoedelijk de rest van zijn leven achter de tralies doorbrengen.