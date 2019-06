Eindelijk babygeluk voor Brits koppel na 13 miskramen jv

14 juni 2019

10u15

Bron: BBC 0 Laura Worsley verloor dertien kindjes nog voor ze geboren werden. Ze werd een veertiende keer zwanger en mocht vorig jaar eindelijk van babygeluk proeven. Ze beviel in september van dochtertje Ivy. Met dank aan vruchtbaarheidsspecialiste Siobhan Quenby.

In 2008 had Laura Worsley uit Kenilworth haar eerste miskraam. Er zouden er nog twaalf volgen. Elf zwangerschappen eindigden in de eerste drie maanden, twee jongetjes, Graceson en Leo, moest ze afstaan op 17 en op 20 weken. Ze begrijpt zelf niet hoe ze al die drama’s te boven kwam, zegt Laura aan de BBC, maar ze had alleszins enorm veel steun van haar man Dave. “Hij hield zich sterk voor mij, maar toen we de jongens verloren, had hij het zelf ontzettend moeilijk”, vertelt ze. Dat was in 2015 en in 2017.

Professor Siobhan Quenby ontdekte dat Laura Worsley twee aandoeningen had waardoor haar zwangerschappen telkens vroegtijdig afbraken. Quenby had andere patiëntes al met succes kunnen helpen. Laura en Dave besloten er nog één keer voor te gaan, zich vastklampend aan “dat beetje hoop”. Onder begeleiding van professor Quenby bereikte Laura het cruciale punt van 24 weken zwanagerschap. Zonder iemand erover in te lichten, uit schrik dat het dan wéér zou mislukken.

Toen Laura dertig weken ver was, brak haar water. Ivy kwam met een keizersnede ter wereld, prematuur. De baby woog amper 770 gram en moest meteen de couveuse op intensieve zorgen in. Dave toonde Laura een foto van Ivy toen ze ontwaakte uit de narcose. Pas na drie dagen mocht Laura haar dochtertje vastpakken. Professor Quenby durfde zelf pas na twee maanden Ivy gaan bezoeken. “Ik kon het niet aan zolang ik niet wist dat ze oké was”, aldus Quenby.

Na elf weken mocht Ivy naar huis. Intussen is het meisje negen maanden oud en stelt ze het wel. “Als ik naar haar kijk, dan denk ik: ‘mirakels gebeuren’”, weet Laura.