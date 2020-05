Einde van Tweede Wereldoorlog in alle sereniteit herdacht: “We moeten Europa bij elkaar houden” SVM

08 mei 2020

15u45

Bron: Belga 0 In verschillende Europese landen is stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, vandaag exact 75 jaar geleden. Onder meer bondskanselier Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier waren in Berlijn bij de Duitse herdenking. Ook in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en in ons land werd hulde gebracht. Grote plechtigheden die aanvankelijk op het programma stonden, werden meestal vervangen door een herdenking in kleine kring vanwege de coronacrisis.

De Tweede Wereldoorlog eindigde met de capitulatie van nazi-Duitsland op 8 mei 1945. "We hadden de hele wereld tot onze vijand gemaakt", zei Steinmeier op een herdenking in Berlijn. “De ‘Nooit meer!’ die de Duitsers na de oorlog aan elkaar gezworen hebben, betekende voor hen vooral ‘Nooit meer alleen!’. We moeten Europa bij elkaar houden. We moeten denken, voelen en handelen als Europeanen. Als we Europa niet bij elkaar houden, waren we 8 mei niet waard. Wij Duitsers kunnen vandaag zeggen: Bevrijdingsdag is een dag van dankbaarheid.”

Rusland viert morgen pas de dag van de overwinning van de Sovjet-Unie omdat al een nieuwe dag aangebroken was toen Duitsland capituleerde. De Tweede Wereldoorlog maakte 27 miljoen slachtoffers in de Sovjet-Unie.

Telefoongesprek

Merkel en de Russische president Vladimir Poetin hielden vandaag een telefoongesprek waarin ze het belang benadrukten van de herdenking van de bevrijding. “Nu zijn Rusland en Duitsland partners om veel van de huidige internationale problemen op te lossen", aldus Poetin.

In het Verenigd Koninkrijk werd twee minuten stilte gehouden. Ook hier was van grote bijeenkomsten door de coronacrisis geen sprake. Prins Charles en Camilla leidden de ceremonie door onder andere een krans te leggen. Koningin Elizabeth zal vanavond een toespraak geven.

In Frankrijk legde president Emmanuel Macron een krans neer bij het standbeeld van generaal Charles de Gaulle. Daarna reed hij door naar een herdenking zonder publiek aan de Arc de Triomphe, waar hij symbolisch de ‘eeuwige vlam’ weer leven inblies.

In ons land hebben het koningspaar en premier Sophie Wilmès hulde gebracht aan het graf van de Onbekende Soldaat aan de Congreskolom in hartje Brussel. Vanavond vindt een herdenking plaats met minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin. De Tweede Wereldoorlog kostte naar schatting het leven van 55 tot 60 miljoen mensen. Onder de slachtoffers bevonden zich ongeveer 6 miljoen Joden.