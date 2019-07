Einde van strubbelingen in Venezuela in zicht? Maduro "optimistisch" nadat dialoog met oppositie is hervat AW

09 juli 2019

07u24

Bron: Belga 0 De Venezolaanse president Nicolas Maduro zegt "optimistisch" te zijn nadat de gesprekken tussen vertegenwoordigers van zijn regering en de oppositie zijn hervat op het eiland Barbados. Bedoeling is om tot een oplossing te komen voor de politieke crisis waarin het land verzeild is geraakt.

"Ik ben zeer optimistisch. Vandaag (maandag, red.) was er een vijf uur lange vergadering en het lijkt me dat we stap voor stap, met strategisch geduld, de weg vrijmaken voor vrede", aldus Maduro in een verklaring die werd uitgezonden door de staatstelevisie. Volgens de Venezolaanse president werd een zes-puntenprogramma met een "visie van het hele land" besproken, maar hij gaf geen verdere details.



Maduro zei dat hij "veelbelovende" rapporten ontving van zijn belangrijkste onderhandelaar, de minister van Communicatie Jorge Rodríguez. "Als we met goede wil verder werken en er geen interventiepolitiek is van de VS, ben ik er zeker van dat we tot akkoorden kunnen komen", klonk het nog.



Vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering en oppositie zijn maandag aangekomen op het Caraïbische eiland Barbados. Noorwegen neemt opnieuw de rol van onderhandelaar op zich. Het gaat om de derde gespreksronde sinds begin mei. De twee vorige ontmoetingen vonden in Olso plaats, maar de regering en oppositie kwamen toen niet tot een akkoord.