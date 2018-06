Einde van Griekse crisis? De Grieken merken daar niets van: "Ze zijn gek, daar in Brussel!" Thijs Kettenis

29 juni 2018

14u17

Bron: AD 0

De Griekse crisis is over, zei Eurocommissaris Pierre Moscovici van Financiën vorige week. Maar de Grieken zelf denken daar heel anders over.

Een week geleden jubelden de eurolanden dat Griekenland vanaf eind augustus financieel weer op eigen benen staat. Het tijdperk van in paniek afgesloten noodleningen is voorbij. Het land kreeg verder enige lucht door uitstel van de afbetaling op een deel van de torenhoge staatsschuld. Het akkoord was aanleiding voor veel felicitaties over en weer tussen de EU, het Internationaal Monetair Fonds en de Griekse regering, maar Athene verkeert allerminst in feeststemming. Acht jaar snoeihard bezuinigen heeft diepe sporen achtergelaten.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN