Einde van Franse stakingen in zicht? Stakingsdeelname bij spoorwegen op laagste peil

13 januari 2020

Bron: Belga 0 Er wordt vandaag al voor de 40ste dag op rij gestaakt bij het Franse spoor, maar het aantal stakers ligt nu op het laagste peil sinds het begin van de acties. Slechts 4,3 procent van de personeelsleden legde het werk neer, bij de conducteurs gaat het om 22,5 procent. Dat maakte de Franse spoorwegmaatschappij SNCF bekend.

De vorige dag dat er erg weinig appetijt was om te staken, dateert van 3 januari dit jaar, met slechts 6,2 procent stakers bij het spoor. De grootste deelname aan de stakingsactie - 55,6 procent - dateert van de eerste actiedag, op 5 december 2019.

Ook morgen worden er nog acties verwacht, met naar verwachting acht op tien tgv-lijnen die zullen rijden en 3 op 4 regionale treinen.

Charmeoffensief

De SNCF kondigde vandaag ook een charmeoffensief aan, om de reizigers die de voorbije maand last hadden van de acties te overhalen de trein niet te laten vallen. Ze biedt een half miljoen tickets voor een tgv- of intercity-trip aan, voor maximaal 40 euro. De tickets kunnen geboekt worden vanaf 16 januari. Zulk charmeoffensief is belangrijk: SNCF schat dat ze door de stakingsacties al bijna 700 miljoen euro omzet heeft verloren.

Het gaat nu al om de langste staking ooit bij het Franse spoor. De acties zijn gericht tegen de geplande pensioenhervorming van de regering-Macron.