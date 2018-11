Einde van Deense klopjacht: vrouw die miljoenen stal van welzijnsagentschap gearresteerd in Zuid-Afrika AW

05 november 2018

14u04

Bron: Belga 0 Een Deense vrouw die ervan verdacht wordt miljoenen te hebben gestolen van een welzijnsagentschap van de Deense overheid, is gearresteerd in Zuid-Afrika. Dat melden de Deense aanklagers.

Een maand geleden was een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de 64-jarige vrouw. Zij wordt ervan verdacht de Nationale Raad van Sociale Voorzieningen voor ongeveer 15 miljoen euro (111 kroon) te hebben opgelicht. De oplichterij kwam in september tijdens een audit aan het licht.



Volgens de Deense media gaat het om Anna Britta Troelsgaard Nielsen, die veertig jaar voor de raad werkte. Ze zou 274 betalingen naar haar eigen bankrekeningen hebben overgeschreven door tussen 2002 en 2018 valse projecten te starten.

Kwetsbare groepen

De Nationale Raad van Sociale Voorzieningen is een agentschap van de overheid dat onder het ministerie van Kinderen en Sociale Zaken valt. De Raad steunt lokale autoriteiten en financiert projecten voor kwetsbare groepen waaronder kinderen en jongeren.

Uitlevering aan Denemarken

Medewerkers van de Deense officier van justitie voor ernstige economische en internationale misdaad waren aanwezig bij de arrestatie van Nielsen in Johannesburg. Ze hebben de uitlevering van de vrouw aan Denemarken gevraagd.



Volgens haar advocaat wil Nielsen zo snel mogelijk terugkeren naar Denemarken zodat ze "deel kan nemen aan het onderzoek".

Tweede verdachte

Een tweede verdachte, een Deense man waarvan de naam niet bekend is gemaakt, is vorige week opgepakt in Zuid-Afrika. De Deense autoriteiten hebben ook zijn uitlevering gevraagd.