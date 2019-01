Einde shutdown stilaan in zicht? Democraten willen 5,7 miljard dollar geven voor grensveiligheid, maar niet voor muur TT

23 januari 2019

17u40

Bron: Reuters, USA Today 2 Tekenen de contouren voor een uitweg uit de shutdown zich stilaan af? Meer dan een maand nadat de Amerikaanse overheid grotendeels dicht ging, lijken er compromisvoorstellen heen en weer te gaan. De Democraten zeggen nu dat ze bereid zijn om Trump de gevraagde 5,7 miljard dollar (ongeveer 5 miljard euro) te geven in de begroting, maar enkel voor “grensveiligheid” en zonder dat er een muur mee gebouwd mag worden.

Verschillende toppolitici uit de Democratische partij zeggen vandaag, op de 33ste dag van de shutdown, dat ze in hun partij gesprekken zullen voeren over een “substantiële verhoging” van het bedrag dat in de begroting is voorzien voor grensveiligheid. James Clyburn, de nummer drie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, verklaarde deze namiddag (vanochtend Amerikaanse tijd) dat zijn partij wil spreken over “een slimme muur”.

De Democraten willen de bestaande structuren op de grens met Mexico versterken met meer camera’s, drones, scanners, sensoren. Ook willen ze meer grensagenten aannemen. Volgens hen zijn die maatregelen veel effectiever dan een betonnen of stalen muur. Het bedrag van 5,7 miljard dollar is in elk geval een gevoelige verhoging van het budget dat de Democraten eerder wilden geven voor grensbeveiliging. Dat was voor dit jaar bijvoorbeeld ‘maar’ 1,3 miljard dollar.

Symbool

Vraag is nu of Trump en de Republikeinen op het Democratische aanbod zullen ingaan. De president heeft van zijn muur een zwaarbeladen symbool gemaakt en het ziet er niet naar uit dat hij daar gemakkelijk van af zal stappen.

Gisteren al kondigden Republikeinen en Democraten aan dat ze morgen elk een nieuw wetsvoorstel in de Senaat zullen voorleggen: de Republikeinen een voorstel om Trump het geld voor de muur te geven, de Democraten een voorstel om de overheid tot minstens 8 februari opnieuw te openen zodat er ondertussen verder onderhandeld kan worden. Verwacht wordt dat beide voorstellen afgeschoten zullen worden, omdat geen van beide partijen een meerderheid van 60 van de 100 Senaatszetels heeft die nodig is om begrotingsvoorstellen goed te keuren. De Republikeinen hebben in de Senaat wel een meerderheid, maar slechts van 53 zetels.

