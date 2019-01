Einde shutdown ook na nieuwe ontmoeting tussen Trump en politici nog altijd niet in zicht TT

02 januari 2019

23u49

Bron: Reuters 0 De gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid blijft voorlopig voortduren. Ook tijdens een nieuwe ontmoeting tussen de Democratische en Republikeinse fractieleiders in het Congres en president Donald Trump is er nog altijd geen vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. Trump blijft extra geld vragen voor de grensmuur met Mexico, de Democraten zien dat niet zitten.

De shutdown in de VS gaat morgen zijn dertiende dag in, en de gevolgen laten zich op heel wat domeinen voelen. Honderdduizenden ambtenaren zitten thuis op verplicht verlof of moeten enkel de noodzakelijke diensten uitvoeren zonder betaald te worden. Vandaag kwam naar boven dat de toestand in heel wat nationale parken zonder toezicht chaotisch wordt.

President Trump heeft aan de fractieleiders van beide partijen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat gevraagd vrijdag terug te komen voor nieuwe onderhandelingen. Morgen nemen de Democraten in het Huis de meerderheid over van de Republikeinen, waarna ze meteen willen stemmen over hun eigen begrotingsvoorstel. Volgens dat voorstel zou er gewerkt worden met tijdelijke budgetten, tot eind september voor de meeste overheidsdiensten en tot 8 februari voor het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Daardoor kunnen die overheidsdiensten weer opengaan en koopt men nog enkele weken tijd over de kwestie van de grensbewaking.



De Senaat blijft echter in Republikeinse handen en Republikeins fractieleider Mitch McConnell zegt dat zijn partijgenoten daar geen begroting zullen goedkeuren waar ook Trump niet achter staat. De president wil zoals bekend dat er vijf miljard dollar extra voor de grensmuur met Mexico in de begroting wordt opgenomen. Volgens het Witte Huis is het Democratisch voorstel “een losse flodder”, want er zijn geen budgetten voorzien voor de bewaking van de grens.

“Zo lang als nodig”

“We vragen dat de president de overheid opnieuw opent”, zei Democratisch fractieleider en vanaf morgen voorzitter van het Huis Nancy Pelosi na de ontmoeting met Trump. De fractievoorzitter van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, riep Trump op om het voorstel te aanvaarden in plaats van met de shutdown de Amerikanen als gijzelaars te nemen.

Maar de president blijft erbij dat de shutdown “zo lang duurt als nodig”. “Het kan lang duren of het kan snel gaan”, klonk het cryptisch.

Republikeins fractieleider Kavin McCarty verklaarde enkel dat “we een uitdaging hebben aan de grens”. “We willen dat meningsverschil oplossen. We willen er zeker van zijn dat de overheid opnieuw open gaat. En uiteindelijk denk ik dat de president dat ook wil.”