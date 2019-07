Eindbalans van hittegolf in Polen en Litouwen: 150 mensen verdronken AW

01 juli 2019

14u00

Bron: Belga 0 De warme temperaturen hebben in Polen en buurland Litouwen veel volk naar de vijvers en meren gelokt. Dat heeft in de maand juni gezorgd voor 150 verdrinkingen, zo melden de autoriteiten van beide landen.

In Polen verdronken 113 mensen, in Litouwen 32. In Polen liep de temperatuur op tot 38,2 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in juni. In Litouwen steeg het kwik vorige maand tot 35,7 graden.

Lees ook: Waarom het KMI in de toekomst meer hittegolven verwacht