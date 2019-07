Eindbalans aardverschuiving in China: 42 doden en 9 vermisten HL

29 juli 2019

16u07

Bron: Belga 0 Volgens de officiële eindbalans van de grondverschuiving die vorige week een dorp in het zuidwesten van China trof, zijn er 42 doden te betreuren. Negen mensen blijven vermist. Dat hebben de autoriteiten vandaag bekendgemaakt.

De aardverschuiving deed zich dinsdag voor in het plaatsje Liupanshui, op 2.300 km van Peking in de bergachtige provincie Guizhou.

"De hulpoperatie is zondag om 23.30 uur stopgezet", aldus de provinciale autoriteiten. Reden was dat er nieuwe grondverzakkingen dreigden te komen die de redders in gevaar konden brengen. Bovendien was er nog weinig kans om overlevenden te vinden.

Elf personen konden gered worden maar moesten naar het ziekenhuis worden gebracht voor verzorging. Tweeënveertig inwoners zijn omgekomen en negen blijven alsnog spoorloos.

De overheid heeft 3,9 miljoen euro vrijgemaakt voor de reddingsoperaties en voor hervestiging van de slachtoffers van de ramp, meldt het officiële Chinese persagentschap.