Eind juli moet opvolger May bekend zijn

04 juni 2019

22u02

Bron: ANP, Sky News 0 De Conservatieve Partij zal naar verwachting in de week van 22 juli een opvolger van de Britse premier Theresa May kiezen. De regeringspartij maakte dat vandaag bekend. Om tijdig uit de grote lijst met kandidaten een geschikte vervanger te kiezen, heeft de partij bovendien de regels aangescherpt, meldt Sky News.

Om mee te mogen doen aan de verkiezingsrace binnen de Conservatieve Partij moet iemand bij voorbaat de steun hebben van ten minste acht parlementsleden. Dat waren er voorheen twee. Om vervolgens de eerste verkiezingsronde te overleven, heeft een kandidaat minstens 5 procent van de stemmen nodig van de Conservatieve parlementariërs. Dat zijn er in de praktijk 17. Bij de tweede ronde is dat 10 procent of 33 parlementsleden. Daarna valt iedere ronde de minst populaire kandidaat af.

De eerste ronde in de verkiezingen vindt op 13 juni plaats, de volgende rondes op 18, 19 en 20 juni. Uiteindelijk kiezen eind juli de duizenden leden van de partij uit de twee overgebleven kandidaten. May blijft tot die tijd aan als premier.

Toen duidelijk werd dat de regels worden aangescherpt, haakten twee kandidaten al meteen af. In totaal zijn nu nog elf kandidaten in de race voor het partijleiderschap. De belangrijkste zijn voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, huidig minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt en de andere ministers Michael Gove en Sajid David. Ook ex-ministers Dominic Raab, Andrea Leadsom en Esther McVey zijn kandidaat.