Eind februari nieuwe ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un TT ADN

18 januari 2019

20u35

Bron: Belga, Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump zal “eind februari” de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un opnieuw ontmoeten. Dat maakte het Witte Huis vanavond bekend. Trump sprak vandaag met de Noord-Koreaanse toponderhandelaar Kim Yong-chol, rechterhand van sterke man Kim Jong-un.

“De president kijkt ernaar uit voorzitter Kim te ontmoeten op een plaats die later nog wordt aangekondigd”, zei Trumps woordvoerster Sarah Sanders na een anderhalf uur durende ontmoeting tussen Trump en Kim Yong-chol, in het Oval Office.

De komst van de onderhandelaar naar de VS werd al gezien als een voorbereiding op een mogelijke nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider. Dat blijkt nu te kloppen. Zowel denuclearisering als de tweede topontmoeting werden besproken. Waar de tweede samenkomst zal plaatsvinden, is dus nog niet bekend. Onder meer Vietnam wordt genoemd als mogelijke locatie.

Nucleaire ontwapening

Volgens waarnemers is er weer vaart gekomen in de gesprekken tussen Noord-Korea en de VS over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. Nog op vrijdag kwam een Noord-Koreaanse topdiplomate, onderminister voor Buitenlandse Zaken Choe Son-hui, aan in Stockholm voor onderhandelingen.

Trump en de Noord-Koreaanse leider zagen elkaar al een eerste keer in juni, in Singapore. Toen toonde Kim zich bereid tot een “complete denuclearisering”, maar concrete toegevingen bleven vooralsnog uit.