Eilandje bij Papoea-Nieuw-Guinea volledig geëvacueerd door vulkaanuitbarsting TT

09u57

Bron: Belga 1 rv De vulkaan op het eilandje Kadovar. Op het eilandje Kadovar, voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea, is een slapende vulkaan voor het eerst uitgebarsten. De ongeveer 600 inwoners van het eilandje werden geëvacueerd, melden de plaatselijke media en ngo's.

De 365 meter hoge vulkaan begon op 5 januari uit te barsten, en spuwt een dikke aswolk tot meer dan 2 kilometer de lucht in, aldus Cheyne O'Brien van het Darwin Volcanic Ash Advisory Centre in Australië aan persagentschap Reuters. De wolk vormt nog geen gevaar voor de luchtvaart, maar indien de wind draait kunnen de vliegoperaties op de Wewak-luchthaven in Papoea-Nieuw-Guinea getroffen worden. Volgens de Australische televisiezender 7News is al 50 tot 60 procent van het eiland bedekt met lava.

De ngo Samaritan Aviation, die zeevliegtuigen inzet in afgelegen gebieden van Papoea-Nieuw-Guinea, laat weten dat alle inwoners van het eiland geëvacueerd zijn en dat er geen slachtoffers vielen. Op het eiland wonen volgens de media zowat 600 mensen.

Volgens het Rabaul Volcanological Observatory is het mogelijk dat de uitbarsting explosief wordt, wat zou kunnen leiden tot tsunami's en aardverschuivingen.

Er zijn geen data die aantonen dat de vulkaan op Kadovar ooit al is uitgebarsten, zegt Chris Firth, vulkanoloog van de Australische Macquarie University.

"Brandende eilanden"

Wetenschappers vermoeden echter dat het eiland een van de twee "brandende eilanden" is waarover de 17de-eeuwse avonturier William Dampier schreef. Dampier heeft mogelijk de laatste uitbarsting van de vulkaan geregistreerd tijdens zijn zoektocht naar de "Terra Australis", het "mythologische" zuidelijke continent, aldus Firth.

Vulkanologen zullen nu het gedrag van de vulkaan verder onderzoeken. "Het is moeilijk om te voorspellen wat kan gebeuren, aangezien er niets is waarmee we de uitbarsting kunnen vergelijken", besluit Firth.