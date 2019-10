Eigendom van in beslag genomen Noord-Koreaans vrachtschip toegewezen aan VS ttr

22 oktober 2019

13u22

Een rechtbank in New York heeft het eigendomsrecht van een Noord-Koreaans vrachtschip dat in mei in beslag genomen werd formeel toegekend aan de Verenigde Staten, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het schip werd ervan beschuldigd internationale sancties geschonden te hebben.

De "Wise Honest" werd volgens de Amerikaanse kustwacht eerder in oktober per opbod verkocht. Toch bleef voor de ouders van Otto Warmbier, een Amerikaanse student die in 2017 stierf kort na zijn vrijlating door Noord-Korea toen hij in een coma lag, en de familie van Kim Dong Shik, een priester die door Noord-Korea gearresteerd, gemarteld en geëxecuteerd werd in 2000, de onzekerheid bestaan of ze geld van de verkoop zouden krijgen.

De Verenigde Staten kondigden in mei de inbeslagname van het schip van 17.000 ton aan, op beschuldiging van schending van internationale sancties door steenkool te exporteren en machines te importeren. Het schip werd vorig jaar in Indonesië geblokkeerd, en zijn kapitein werd door de Indonesische autoriteiten vervolgd voor het vervoeren van steenkool ter waarde van drie miljoen dollar (omgerekend zo’n 2,69 miljoen euro) in Indonesische wateren. De VS startten de inbeslagnemingsprocedure in juli 2018.

De families van Warmbier en Kim, die schadevergoedingen en interesten toegekend kregen van de Amerikaanse justitie, startten in juli en september gerechtelijke procedures om rechten op het schip te krijgen. Volgens de beslissing van de New Yorkse rechtbank werden de eisen van de twee families geannuleerd, en het ministerie van Justitie bedankte de familie Warmbier voor de vrijwillige intrekking van hun eis.