Eigenares sloopt zelf legendarische ‘New Kids’-friettent Domien van der Heijden en Ellen den Hollander

30 januari 2020

15u05

Bron: AD.nl 3 Vanochtend was het zover: misschien wel de beroemdste snackbar van Nederland werd gesloopt. De legendarische cafetaria, bekend van de serie ‘New Kids’, ging tegen de vlakte. Het goede nieuws: er komt een nieuw onderkomen, zo belooft de eigenares.

Met tal van zoemende filmcamera’s werd het historische moment vanochtend vastgelegd. Melissa van Hintum, eigenares van de beroemde snackbar ‘t Pleintje in Den Dungen, duwde met een grijper het dak van haar eigen snackbar stuk. Bam, jonguh!

Het is niet zomaar de eerste de beste snackbar die werd gesloopt. Het gebouw werd bekend door de Nederlandse tv-serie New Kids. In de serie stonden jongeren uit het Noord-Brabantse Maaskantje centraal. Tussen 2007 en 2009 verschenen drie seizoenen van de serie, die een cultstatus kreeg. De snackbar had een belangrijke rol in de serie, waarin opvallend veel werd gevloekt en geschreeuwd. Op de laatste dag dat de snackbar open was, op 19 januari, kwamen veel fans nog een keer voor een laatste frietje.

Dubbel gevoel

“Wel een beetje een dubbel gevoel vandaag”, zegt de eigenares. Er komt nu een einde aan bijna 35 jaar snackbar, die ‘wereldberoemd’ werd door de jongens van New Kids en de films New Kids Nitro en New Kids Turbo. Maar we pakken meteen door. Want op deze plek staat over een paar maanden een splinternieuwe snackbar. “Veel luxer en groter, met zitplaatsen.”

Het slopen moest met enige voorzichtigheid gebeuren. Want binnen stond de peperdure bakoven nog. De oven waarin de friet, de kipknotsen en de Jos Brinkies (grote frikandel met satésaus) werden bereid. “Die oven wordt gerenoveerd en gaan we opnieuw gebruiken in de nieuwe zaak. Die is hier geplaatst door de voorgevel er eerst uit te halen. Nu moet het andersom. Eerst de gevel eruit en dan de oven. Voordat de rest wordt gesloopt.”

Eerste hap

Melissa van Hintum mocht aldus de eerste hap uit het oude frietkot halen. Aannemer André Weijers begeleidde haar met het hanteren van het pookje in de grijper. Bam, de ruiten sprongen en het dak ging aan diggelen bij de eerste handeling. Tegelijkertijd kwam er een bulk regenwater van het dak.



De sloop zal in een dag klaar zijn. De bouwvergunning voor de nieuwe zaak is al binnen. En medio april is de nieuwe snackbar, met dertig zitplaatsen, in gebruik. Tot die tijd staat er op het parkeerterrein naast basisschool Fonkel een tijdelijke frietkraam.

Er zijn de afgelopen periode verwoede pogingen gedaan om het gebouw te bewaren. Het zou zelfs onderdeel moeten worden ons cultureel erfgoed, meenden sommigen. Zet hem in het Openluchtmuseum, was de ultieme noodkreet. Het Arnhemse museum had interesse, maar het mocht niet baten. Er was geen plek, zo liet het twee weken geleden weten.