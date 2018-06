Eigenares restaurant stuurt woordvoerster Witte Huis weg: "We houden bepaalde waarden hoog in het vaandel" IB Redactie

24 juni 2018

00u26

Bron: Washington Post, AD 239 Een restauranthouder in Virginia heeft woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis uit zijn zaak gezet omdat ze voor president Donald Trump werkt.

Sanders liet zaterdag via Twitter weten dat ze "beleefd" gehoor gaf aan het verzoek om te vertrekken uit de Red Hen in de stad Lexington in Virginia. "Dit zegt meer over de eigenares van het restaurant dan over mij. Ik probeer mensen altijd met respect te behandelen, ook degenen met wie ik het niet eens ben", twitterde Sanders. "Ik zal dat blijven doen."

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so Sarah Sanders(@ PressSec) link

"Inhumaan en onethisch beleid"

De eigenares van het restaurant, Stephanie Wilkinson, vindt dat Sanders voor een “inhumane en onethische regering” werkt en kan er niet bij dat de vrouw publiekelijk het wrede beleid van president Trump verdedigt. “Ik ben geen fan van confrontatie”, zegt Wilkinson in de pers. “Maar ik heb een zaak en ik wil dat die goed loopt. Dit voelt als het moment in onze democratie waarin mensen lastige beslissingen moeten maken en dingen moeten doen die ze misschien niet zo leuk vinden om vast te houden aan hun moraal”, verdedigde ze haar actie.

"Dit voelt als het moment in onze democratie waarin mensen lastige beslissingen moeten maken en dingen moeten doen die ze misschien niet zo leuk vinden om vast te houden aan hun moraal" Stephanie Wilkinson

De vrouw werd rond acht uur ’s avonds telefonisch door de chef van dienst op de hoogte gebracht van het feit dat Sanders was neergestreken in haar restaurant om er te komen eten. “Hij zei dat de staf een beetje bezorgd was en zich afvroeg wat ze moesten doen. Ik zei dat ik langs zou komen om te zien of het waar was.” Het leek Wilkinson namelijk erg onwaarschijnlijk dat Sanders in haar kleine ‘farm-to-table’-restaurant in ruraal Virginia, honderden kilometers van het Witte Huis vandaan, zou zitten. Aan de andere kant was het ook onwaarschijnlijk dat de hele bediening zich zou hebben vergist.

Waarden

Toen ze bij haar restaurant aankwam, was het direct duidelijk: de vrouw die aan het hoofd van de grootste tafel zat, was wel degelijk Sarah Huckabee Sanders. In eerste instantie ging Wilkinson direct door naar de keuken, waar ze overlegde met haar staf, die al aan het hoofdgerecht voor Sanders’ tafel bezig was. “Zeg me maar wat jullie willen dat ik doe”, zei ze tegen haar personeel. “Ik kan haar vragen om te vertrekken”. Na enig overleg bleek dat ze dat inderdaad wensten.

Daarop liep de vrouw naar Sanders tafel en vroeg ze haar beleefd om even mee naar buiten te komen. “Ik heb haar beleefd, maar direct gezegd dat het restaurant enkele waarden hoog in het vaandel houdt, zoals eerlijkheid, compassie en samenwerking en dat ik graag wilde dat ze vertrok.” Sanders hoorde de vrouw aan en besloot zonder stennis te maken om te vertrekken. Ze liep terug naar binnen om haar spullen te pakken en liep weer naar buiten. De mensen met wie Sanders aan tafel zat, mochten blijven zitten, maar besloten om ook te vertrekken, nadat ze aanboden om te betalen voor de kaasplankjes die ze al hadden gegeten. Dat weigerde Wilkinson. “Het is van het huis.”

Reviews

De actie raakte door de tweet van Sanders bekend en verdeelde al gauw het internet. Wilkinsons restaurant kreeg plots honderden reviews van mensen op internet die haar actie prezen óf afkraakten maar nooit effectief voet in het kleine etablissement gezet hebben. Een restaurant in Washington dat dezelfde naam draagt, maar verder geen banden heeft met het restaurant in ruraal Virginia, probeerde zich dan weer te distantiëren van de zaak.

I will go out of my way to eat at Red Hen in Lexington. https://t.co/Ct4LNHUfbz Carl Kinsella(@ TVsCarlKinsella) link

Nielsen

Het is niet de eerste keer dat leden van de Trump-regering te maken krijgen met afkeuring terwijl ze in een publieke plaats aan het eten waren. Afgelopen week ontstaken activisten in Washington in woede toen ze Kirstjen Nielsen, die als minister medeverantwoordelijk is voor het harde anti-immigratiebeleid, uitgerekend in een Mexicaans restaurant zagen eten. De betogers drongen boos het populaire restaurant MXDC Cocina Mexicana, vlakbij het Witte Huis, binnen. "Schande'' en "stop het scheiden van gezinsleden", riepen ze de bewindsvrouw toe. Nielsen is minister van Binnenlandse Veiligheid. Na tien minuten te zijn uitgejouwd, verliet Nielsen het restaurant.